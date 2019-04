Águas do rio invadem pista e saída da ponte Wall Ferraz é interditada

Motoristas e populares que trafegam pela Ponte Wall Ferraz devem estar atentos a mudança no trânsito na região. Na tarde deste sábado (06), a Prefeitura de Teresina interditou parcialmente duas faixas da saída da ponte no sentido Centro-Sudeste, que dá acesso a Avenida Padre Humberto Pietro Grande. A decisão diz respeito a uma medida de precaução devido ao acúmulo de água na pista e por uma fissura identificada na alça da ponte.



Foto: Reprodução

De acordo com a Prefeitura de Teresina, equipes da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação (SEMDUH) estão no local realizando monitoramento do rio e da fissura na ponte para avaliar o que poderá ser feito. Por conta deste procedimento, a interdição será mantida por tempo indeterminado. As equipes orientam a população para que evitem trafegar nesses trechos.

O avanço das águas dos rios preocupam a população teresinense. Segundo o CPRM, a previsão é que o nível do Rio Poti suba, mediante as chuvas que deverão cair nos próximos dias. No fim desta sexta-feira, em Teresina, o nível do rio atingiu 9,81 metros.

A previsão climática do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), aponta que neste fim de semana haverá algumas pancadas isoladas durante a tarde e uma chuva mais duradoura durante a noite.O volume de precipitação deve chegar a 35 milímetros e os ventos devem atingir cerca de 5 km/h neste sábado e no domingo será de 20 milímetros, mas com rajadas de vento que podem chegar a 5 km/h.



Situação da saída da ponte nesta tarde (06). Foto: Reprodução





Adriana MagalhãesGeici Mello