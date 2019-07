Durante entrevista coletiva realizada nesta sexta-feira (19), a concessionária Águas de Teresina informou que irá investir mais de 21 milhões em três obras de ampliação da rede de abastecimento da Capital. A previsão é de que o orçamento seja investido durante o segundo semestre de 2019. De acordo com a empresa, cerca de 170 mil teresinenses vão ser atendidos pelas melhorias, que consistem na construção de duas novas adutoras nas zonas Norte e Leste e na ampliação da ETA Norte.

As obras têm como objetivo ampliar e melhorar a eficiência do sistema de abastecimento de água de Teresina. Atualmente, 80% do abastecimento da Capital é feito pela ETA Sul. Uma das adutoras a ser construída é a Adutora Meio Norte, que vai reforçar a distribuição de água no extremo leste com uma tubulação de 400 mm. O projeto terá 10 km de extensão e poderá transportar cerca de 100 litros por segundo. Ao todo, cerca de 100 mil pessoas serão beneficiadas com a adutora Meio Norte.

Águas de Teresina irá investir R$ 21 milhões em três obras na Capital. (Foto: Maria Clara Estrêla/ODIA)



A outra adutora é a Centro Leste, que vai reforçar a distribuição na zona Leste da Capital. O empreendimento deve ter 3.6 Km de extensão, sendo a maior parte dela com 600mm e uma vazão de 240 litros por segundo. “Ela vai beneficiar principalmente o extremo leste. Nós vamos redistribuir toda essa oferta de água que vai para a região leste com essa adutora de grande diâmetro e ofertar um maior volume para ser direcionado pro extremo leste da cidade”, explica Diego Dal Magro, diretor-executivo da Águas de Teresina.

Segundo a Águas de Teresina, a obra deve ser maior que a adutora Meio Norte e em um dos pontos irá fazer uma travessia sob a ponte Juscelino Kubistchek, que liga a zona Leste ao Centro da Capital, pelo Rio Poti. Ao menos 69 mil teresinenses serão beneficiados diretamente pela adutora Centro Leste. Bairros como Ininga, Fátima, Horto, Joquei e São Cristovão serão também diretamente beneficiados por essa obra.

De acordo com a Águas de Teresina, a ampliação da ETA Norte será feita em etapas e este ano acontecerá a primeira com a implantação de dois novos módulos de floculação e decantação. Esta obra será realizada com a ETA em funcionamento e vai beneficiar a Grande Santa Maria e o Meio Norte de Teresina. Os trabalhos vão começar no dia 05 de agosto.

Antes das obras iniciarem, a Águas de Teresina está mantendo diálogos com a Strans, Arsete, as SDU's e a PMT para diminuir os impactos junto à população. As equipes também estão se reunindo com lideranças comunitárias para sensibilizar os moradores em torno da obra.

Vale lembrar que todas estas ações integram o pacote de universalização do abastecimento de água até o ano que vem, conforme o contrato firmado na subconcessão. “Dentro do nosso contrato de concessão é previsto a universalização do abastecimento de água, ou seja, até 2020 atingirmos 100% da distribuição de água. Então, um dos objetivos principais dessa adutora que vai levar água da Santa Maria da Codipi ao extremo leste é beneficiar mais de 100 mil pessoas com quase 10 km de construção”, afirma Cleyson Jacomini, diretor-presidente da Águas de Teresina.

Por conta das obras e necessidade de interligações na rede, a Águas de Teresina precisará interromper o abastecimento em alguns pontos, mas isso deverá ser devidamente informado à população na ocasião.

“Desde que entramos em operação, um dos principais objetivos é estar melhorando a prestação de serviços no sistema de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Nós ampliamos os canais de comunicação e passamos a nos comunicar intensamente com a comunidade, sempre demonstrando clareza em tudo que a concessionária vem fazendo e vai fazer em 30 anos de contrato”, finaliza Diego Dal Magro, diretor-executivo da Águas de Teresina.

Nathalia Amaral e Maria Clara Estrêla