Águas de Teresina inicia obra de água tratada para hospital de campanha

A empresa Águas de Teresina iniciou recentemente uma obra para construir a rede de água tratada para abastecer o hospital de campanha que está sendo erguido pela Prefeitura de Teresina na quadra de badminton da Universidade Federal do Piauí (UFPI). A concessionária informou que a rede tem cerca de um quilômetro e deve ser concluída até o final desta semana. A obra atende a uma solicitação da Fundação Municipal de Saúde (FMS).



Foto: Ascom

De acordo com a FMS, o hospital de campanha contará 88 leitos, sendo 84 leitos de internação e quatro de estabilização. Na unidade hospitalar, os leitos serão regulados e disponibilizados, somente para pacientes vindos de outros hospitais e Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) de Teresina, em ambulâncias do SAMU e que se enquadrem em casos de baixa e média complexidade causados pelo novo coronavírus.

“Consideramos importante esse apoio da Águas de Teresina, garantindo o abastecimento para que nosso hospital de campanha possa funcionar. Agora o local será abastecido através de uma rede própria, com água tratada”, disse o prefeito de Teresina, Firmino Filho.

O diretor-executivo da Águas de Teresina, Diego Dal Magro, disse que a empresa está mobilizada para garantir que a população receba água de qualidade.

“A Águas de Teresina não tem poupado esforços para garantir que a população receba água de qualidade, fundamental na prevenção ao Covid-19. Também estamos apoiando a cidade com ações colaborativas, cientes da nossa responsabilidade enquanto prestadores de serviço público”, diz.

Outras ações

Águas de Teresina disse que adotou todas as medidas necessárias para garantir o abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto durante a pandemia do novo coronavírus. A concessionária também vem somando esforços junto ao poder público e sociedade civil organizada nas ações de desinfecção de áreas públicas usando hipoclorito de sódio, além de auxiliar no transporte para a produção e distribuição de álcool 70% para a rede hospitalar.

Jorge Machado com informações da Águas de Teresina