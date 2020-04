Águas de Teresina faz a desinfecção preventiva no Terminal Rodoviário

A empresa Águas de Teresina, responsável pelo abastecimento de água e pelo saneamento básico da capital, utilizou mais de 30 mil litros de solução composta por água e hipoclorito de sódio na limpeza e desinfecção de ruas próximas a hospitais e maternidades, além de áreas públicas de grande movimentação em Teresina. Nesta quinta-feira (2), foi a vez do Terminal Rodoviário Lucídio Portela receber o trabalho preventivo para evitar a disseminação do novo coronavírus.

Águas de Teresina faz limpeza de rodoviária [FOTO; Divulgação]

“Antes de tudo, os projetos de PPP são pensados para desempenhar um bomserviço para a população. Nesses tempos de crise, temos visto essas e outras ações das concessionárias que, mesmo sem obrigação contratual, ampliaram suas atividades para ajudar a combater o coronavírus, desempenhando um importante papel social”, avalia a superintendente da Suparc, Viviane Moura.

O trabalho no terminal rodoviário aconteceu durante a manhã. Funcionários da Águas de Teresina utilizaram caminhões pipa e jatos abastecidos com uma solução de água e hipoclorito de sódio para garantir a desinfecção das ruas e no entorno do terminal. Também foram desinfectados os espaços destinados para estacionamento dos ônibus na área de embarque e desembarque de passageiros.

De acordo com a empresa, nesta quinta-feira (2), esse trabalho de desinfecção deve acontecer na área externa do Aeroporto de Teresina. Com a pandemia do coronavírus, a empresa disponibilizou equipes, veículos e insumos para realizar essa ação preventiva em parceria com a Prefeitura de Teresina. O trabalho acontece desde a última terça-feira (31) e deve continuar ainda por alguns dias, enquanto for necessária. Cerca de 32 mil litros da solução foram utilizados nesses dois dias de trabalho, atendendo o entorno de hospitais como o São Marcos, Getúlio Vargas, Natan Portela e Hospital da Polícia Militar, entre outros.

A equipe da Superintendência de Parcerias e Concessões (Suparc) acompanha a execução dessas atividades das concessionárias de PPPs. Além do saneamento básico da capital, o Terminal Rodoviário de Teresina também é administrado por uma PPP. Com o avanço dos casos de Covid-19, houve a orientação para que a Sinart - concessionária responsável pela manutenção e gestão das rodoviárias de Teresina, Picos e Floriano – intensifique as ações diárias de limpeza. Funcionários estão usando máscaras e cartazes informativos reforçam dicas de como evitar o contágio e da importância da higiene entre passageiros, funcionários e visitantes.

Transporte de álcool em gel

Além da limpeza e desinfecção de ruas, a concessionária Águas de Teresina também está atuando em parceria com a Rede Pense Piauí na distribuição de álcool para a rede hospitalar. É em um caminhão da concessionária que o álcool 96% é transportado dos fornecedores voluntários até uma farmácia de manipulação, que faz a preparação do álcool 70%, recomendado para a higienização e desinfecção. Após essa etapa, o produto segue para o envasamento antes de ser distribuindo na rede hospitalar de Teresina. Segundo a coordenação da Rede Pense Piauí, cerca de mil litros de álcool em gel foram distribuídos nos hospitais e outros quatro mil litros aguardam para serem envasados e distribuídos até o final desta semana.

