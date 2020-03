Água do Rio Poti sobe e invade Parque Encontro dos Rios

Na manhã desta terça-feira, 17, as águas do Rio Poti invadiram o Parque Encontro dos Rios localizado na zona Norte de Teresina. Segundo informações da Chesf, além do volume das chuvas dos últimos dias, as comportas da Barragem de Boa Esperança foram abertas parcialmente as 8h da manhã do domingo, 15. A barragem havia atingido 74% do nível de sua capacidade, o que contribuiu para aumento do nível dos rios em Teresina.



“Tal liberação tem mantido o nível do rio nas cidades de Barão de Grajaú (MA) e Floriano (PI ) em patamares de cota da ordem de 4,93 m, com previsão de manutenção desse nível nas próximas 8 horas para valores próximo de 4,86 cm, ficando os níveis em situação de normalidade para a estação”

Já Antônio Linhares da Defesa Civil Municipal, explica que outro possível motivo tenha sido rompimentos de açudes na região.

“A barragem de Boa esperança aumentou só a vasão, o aumento do rio Poti foi por consequência de chuvas nas cabeceiras em Prata do Piauí e segundo alguns informes o rompimento de alguns açudes também”, diz Antônio Linhares.

Maria Lucia Matos e teve seu quiosque invadido pela água do rio. Foto: Assis Fernandes



Maria Lucia Matos de 56 anos, trabalha há 9 anos no Parque Encontro dos Rios. No início ela vendia salgados, e depois optou pela venda de artesanato. Todos os anos o seu quiosque é atingido pela água do rio. Mas este ano as consequências foram diferentes.

“Hoje cheguei às 7 h e já vim preparada por que ontem vi que o rio estava enchendo muito. Só que não tivemos a mesma preparação de monitoramento do ano passado. Quando cheguei já vi o rio cheio, quando eu abri o quiosque já tinha muita coisa boiando, nos anos anteriores eu não perdi muita coisa, mas este ano o prejuízo foi grande”, lamenta Maria Lucia Matos.

Por causa da água do Rio a artesã perdeu artigos de palha, chinelo de couro, bolsas e carrinhos. Segundo ela, até normalizar o nível da água e limpeza do local demoram 10 dias.

Box: Rio Paraíba está acima do nível da cota de atenção

Em boletim emitido pelo Sistema de Alerta da Bacia do Rio Parnaíba nas cidades de Teresina e Timon o nível atual é de 5,08m. Este volume está 18 cm acima da cota de atenção, que é 4,90 m. Nas próximas 8 horas a previsão é de oscilar em torno da cota 5,45 cm.

“Ressaltamos que grande parte da subida do rio Parnaíba é reflexo da interação dos rios Poti em franca elevação com o rio Parnaíba, estando dessa forma o rio em cota de atenção para a estação Teresina Chesf”.

O Serviço Geológico do Brasil Geral (CPRM) informou que com a previsão de atingimento da cota de inundação pelo rio Poti em Teresina, solicitou que os órgãos competentes fiquem atentos quanto a necessidade de ações a serem tomadas na capital.

“Informamos que a CPRM continuará monitorando a situação hidrológica da bacia, mantendo os órgão competentes devidamente informados”.

Sandy Swamy