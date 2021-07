Água de Teresina e Imepi inauguram Laboratório de Aferição

Na manhã desta terça-feira (06) foi inaugurado o Laboratório de Aferição do Instituto de Metrologia do Estado do Piauí (Imepi), em parceria com a Águas de Teresina e o Inmetro. O objetivo é ampliar a fiscalização e dar mais segurança aos usuários sobre os serviços de abastecimento de água na capital.



De acordo com o governador Wellington Dias, a cooperação técnica dará mais transparência às ações da empresa referente à fiscalização dos hidrômetros, com a utilização de instrumentos que fazem a medição do consumo de água em um estabelecimento e servem de base para o cálculo da conta cobrada ao consumidor. “Temos uma parceria que integra os três níveis de governo e o objetivo é exatamente a segurança do consumidor. Essa modelagem de Parceria Público-Privada permite a modernização e esse é um dos mais modernos equipamentos existentes nessa área da aferição para saber se o medidor de água está funcionando corretamente e, com isso, garantimos mais segurança para quem presta o serviço e para o consumidor”, esclarece o governador.

O laboratório foi instalado no prédio da empresa Águas de Teresina, localizada na Avenida Frei Serafim, 1929, Centro/Sul da capital. “Essa é mais uma ferramenta que a gente disponibiliza para o usuário. Caso ele tenha algum tipo de dúvida referente ao seu consumo, ele pode vir até o laboratório e ter acesso a aferição completa do Inmetro, que é a maior empresa e mais qualificada para fazer qualquer tipo de analise sobre isso”, explica Jacy Prado, diretor presidente da Águas de Teresina.

Foto: Governo do Piauí

Para o diretor geral do Imepi, Maycon Danilo, a ideia é aproximar os serviços da população. “Vamos dar disponibilidade do consumidor acompanhar em loco a aferição desse instrumento. A pessoa que tiver alguma dúvida sobre o funcionamento do seu hidrômetro, pode fazer sim sua reclamação”, afirma.

O equipamento tem a certificação do Instituto Nacional de Metrologia, o Inmetro. “É uma grande satisfação cumprir agenda aqui em Teresina e poder acompanhar de perto as iniciativas realizadas aqui no Piauí para ajudar a população e aos consumidores. Dessa forma o Inmetro pode realizar sua missão, que é dar apoio ao funcionamento do comércio e do setor produtivo”, ressalta Marcos Heleno, presidente do Inmetro.

Segundo o vereador de Teresina, Dudu (PT), quem ganha com a parceria é a população. “O consumidor vai ter mais controle e saber o que tem condição de ser aferido no nosso estado. Agora, podemos contar com que há de mais moderno em aferição, com a certificação de um órgão de excelência. Isso vai dar a garantia de que teremos um serviço que avança na nossa cidade”, comenta o vereador.

Com informações do O Dia TV

