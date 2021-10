Agressores que maltratarem animais em Teresina serão obrigados a pagar o tratamento

A vereadora e protetora Thanandra Sarapatinhas protocolou, nesta terça-feira (05), Indicativo de Projeto de Lei obrigando os agressores de animais a pagarem pelo tratamento dos bichos que forem maltratados em Teresina. Assim, o indivíduo terá que arcar com as despesas de assistência veterinária e demais gastos decorrentes da agressão.



Se aprovada, essa punição será válida para pessoas presas em flagrante ou condenadas pelo crime de maus-tratos. Além do tratamento veterinário, o agressor também será obrigado a custear as despesas com alimentação do animal até que ele seja adotado.



(Foto: Divulgação/Redes sociais/Thanandra Sarapatinhas)

Thanandra Sarapatinhas frisou que o Brasil ainda está longe de alcançar uma cenário minimamente satisfatório em relação às punições aplicadas contra criminosos condenados por maus-tratos animal. Por outro lado, os protetores enfrentam uma dura realidade para custear os tratamentos destas vítimas de crueldade.



“Infelizmente, muitas vezes os agressores de animais são presos, pagam fiança e são soltos em seguida. Quem fica pensando de verdade é o próprio animal ou os protetores que resgatam mesmo sem condições financeiras ou estruturais. Então, acredito que seja justo, tanto para os bichos e protetores que terão um auxílio financeiro e do ponto de vista da punição, pois muitos só se conscientizam quando pesa no bolso”, explicou.



A proposta está tramitando na Câmara Municipal de Teresina e seguirá para a aprovação do prefeito, Dr. Pessoa.



