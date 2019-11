Agentes de zoonoses serão investigados por maus-tratos a cães

A atuação de agentes da Gerência de Zoonoses (Gezoon) durante o recolhimento de cães, no bairro Dirceu Arcoverde, na zona Sudeste de Teresina, nesta quinta-feira (28), gerou revolta de moradores e manifestação de entidades de defesa e proteção de animais.

Emvídeos que circulam nas redes sociais, dois cães aparecem imobilizados no pescoço por cordas e reagindo a ação. Os animais são arrastados e levantados até o veículo utilizado para o recolhimento. Um dos cães apresentava sangramento na boca e acabou defecando.

Populares que gravaram a atitude dos agentes reclamam dos maus-tratos. No áudio é possível perceber uma mulher chorando ao presenciar as cenas. Um dos agentes envolvidos chega a discutir com a pessoa que grava um dos vídeos e mostra uma documentação de autorização do recolhimento dos bichos.

AAssociação Piauiense de Proteção e Amor aos Animais (APIPA) publicou o vídeo em sua página numa rede social e repudiou a medida adotada pelos agentes de zoonoses. A entidade tratou o caso como um “trato totalmente despreparado e até desumano” e que as imagens causam ‘tristeza e revolta com a tamanha crueldade’. A APIPA afirmou que vai acionar a Secretaria de Meio Ambiente para as medidas cabíveis.

Após a repercussão dos vídeos, a Fundação Municipal de Saúde informou que vai abrir um procedimento administrativo para investigar a atuação dos agentes durante o recolhimento desses animais. “A FMS informa que irá instaurar processo administrativo para avaliar a conduta dos profissionais da Gezoon durante recolhimento de cães em situação de rua, conforme vídeo publicado nas redes sociais”, disse através de nota.

A FMS disse que recolheu os animais depois de denúncia de que eles estavam agredindo pessoas que estavam passando pela rua. Os cães encontram-se no canil aguardando o prazo de 72 horas para que os possíveis tutores possam ir buscá-los. Após este prazo, os animais serão encaminhados para adoção.

