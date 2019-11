Agentes da PRF doam sangue em campanha contra o câncer em Teresina

Dezenas de agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) se mobilizaram nesta terça-feira (12) para uma doação de sangue, no Hemocentro de Piauí (Hemopi), localizado no Centro de Teresina, em alusão à luta de crianças e adolescentes com câncer infanto-juvenil.



Agentes da PRF em Teresina participam da campanha nacional. Foto: Reprodução PRF

A ação faz parte da campanha “Policiais contra o câncer infantil”, que acontece em todo o país no mês de novembro. Além da doação de sangue, foram coletadas amostras para o cadastro de medula óssea, para identificar doadores de quem precisa de transplante.

Policia faz doação de sangue no Hemopi. Foto: Reprodução PRF

Segundo a PRF, uma das missões do órgão é salvar vidas e a doação voluntária de sangue é uma forma indireta de alcançar este objetivo.

A campanha segue até esta quarta-feira (13) e vai contar com a presença de agentes e servidores administrativos da PRF.

Adriana MagalhãesJorge Machado, do Jornal O Dia