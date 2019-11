Agência do INSS da João XXIII é fechada para reforma

A agência do INSS localizada na Avenida João XXIII, na Zona Leste de Teresina, realizou nesta sexta-feira (01/11) seu último atendimento do ano. A partir da próxima segunda-feira (05/11) a agência estará fechada para reforma que tem previsão de conclusão de 90 dias.

A gerência do INSS informa que as pessoas que precisarem de atendimento presencial podem procurar as agências Alcindo Júnior - Rua David Caldas, 113, Centro/Sul; Teresina Sul - Rua 7 de Setembro, 2786 - Bairro Vermelha; e Aeroporto - Rua Primeiro de Maio, 3050, Bairro Aeroporto.

O fechamento da agência da zona Leste foi informado através de nota divulgada na tarde desta sexta-feira pela gerência executiva do Instituto Nacional do Seguro Social no Piauí.

AGÊNCIA DO INSS FECHA PARA REFORMA

A Gerência Executiva do INSS em Teresina comunica que Agência da Previdência Social na Zona Leste (APS Teresina Leste) estará fechada para reforma do prédio a partir de segunda-feira (04.11.2019). A APS Leste fica na Avenida João XXIII.

A reforma vai durar 90 dias, mas os segurados que necessitarem de atendimento presencial podem procurar as demais agências do INSS em Teresina, localizadas nos seguintes endereços:

APS Alcindo Júnior - Rua David Caldas, 113, Centro/Sul;

APS Teresina Sul - Rua 7 de Setembro, 2786 - Bairro Vermelha;

APS Aeroporto - Rua Primeiro de Maio, 3050, Bairro Aeroporto.

Teresina (Pi), 01 de Novembro de 2019

Otávio Neto