Aeroporto de Teresina opera com voos normais e aeronaves abastecidas

O Aeroporto de Teresina saiu da lista de terminais da Infraero que estavam sem combustível para aeronaves ou com risco de desabastecimento. O Boletim Informativo divulgado pela empresa na manhã desta terça-feira (29) mostra que apenas dois dos 14 voos programados na Capital até as 13 horas estão cancelados. Os outros 12 devem chegar e partir dentro dos horários previstos pelas companhias aéreas..



Os voos cancelados são da Azul Linhas Aéreas – um vindo de Fortaleza para Teresina e o outro saindo da Capital Piauiense com destino à Capital Cearense. Até o momento, a Infraero não informou se os cancelamentos têm relação com a falta de combustível, mas vale destacar que em nenhum dois aeroportos (Teresina e Fortaleza) há falta de querosene de aviação em falta.



Foto: Arquivo O Dia

Em Teresina, mais dois caminhões com combustível de aeronaves chegaram ao aeroporto na manhã de hoje para reforçar o estoque disponível. Na semana passada, os passageiros que precisaram embarcar em Teresina ficaram em alerta devido ao risco de faltar combustível para os aviões. Aeroportos como o JK, em Brasília, que é ponto de passagem de voos domésticos e internacionais, chegaram a ficar completamente desabastecidos.

Neste momento, os terminais aeroportuários administrados pela Infraero e que estão com falta de combustível são: São José dos Campos/SP, Uberlândia/MG, Campina Grande/PB, Juazeiro do Norte/CE, Aracaju/SE, Foz do Iguaçu/PR, Paulo Afonso/BA, Palmas/TO, Cuiabá/MT e Imperatriz/MA.

A Infraero informou que está em contato com órgãos públicos relacionados ao setor aéreo para garantir a chegada dos caminhões com combustível de aviação aos aeroportos administrados pela empresa. Os passageiros devem checar junto a suas companhias aéreas possível adiamentos e cancelamento. A empresa já alertou aos operadores que avaliem seus planejamentos de voo para que possam definir sua melhor estratégia de abastecimento de acordo com os estoques disponíveis.

Maria Clara Estrêla