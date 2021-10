Adolescentes de 13 anos serão vacinados em Teresina; veja novo calendário

A Fundação Municipal de Saúde (FMS) lançou hoje (22) mais um calendário de agendamentos e drives thrus para a próxima semana. Desta vez, a idade para recebimento da primeira dose sofre mais uma redução e chega aos 13 anos de idade, com agendamento na próxima terça-feira (26).

Hoje (22), às 18h, será a abertura de vagas para pessoas com a segunda dose da vacina da Pfizer marcada no cartão de vacinação até o dia 28 de novembro. Às 20h, o sistema abre uma nova repescagem para a população de 18 anos e mais que ainda não recebeu sua primeira dose. Na segunda-feira (25), às 16h, ocorre o agendamento para dose de reforço de trabalhadores da saúde de 18 anos e mais. Por fim, na terça-feira (26) será a vez dos adolescentes, a partir das 18h. O agendamento é feito pelo site http://vacinaja.fms.pmt.pi.gov.br/ .

Já a segunda dose das vacinas Astrazeneca e Coronavac serão dadas em sistema drive thru. Nos dias 26 e 27 (terça e quarta-feira), pessoas com data no cartão de vacinação de um dos dois imunizantes marcada até o dia 31/10 podem se dirigir das 9h às 17h aos terminais do Bela Vista, Itararé, Buenos Aires e Zoobotânico, além do Centro de Artes e Esportes Unificados Vieira Toranga (CEU – Norte).



Nestes dias (26 e 27) acontece também a aplicação da dose de reforço de idosos de 75 anos e mais, além da dose adicional para as pessoas imunossuprimidas. A vacinação também acontece por drive thru, com três pontos funcionando das 9h às 12h (Terminais do Parque Piauí, Livramento e Santa Lia), e um aberto das 9h às 17h (Teresina Shopping).

A programação se encerra na quinta-feira (28), com mais um drive thru de repescagem para pessoas de 18 anos e mais. Será das 9h às 17h em cinco pontos: Terminal Bela Vista, Terminal Itararé, Terminal Buenos Aires, Terminal Zoobotânico e CEU Norte.

Agendamentos

Sexta (22)

18h - 2ª Dose Pfizer até dia 28/11

20h - Repescagem 1ª dose 18 anos e mais





Segunda-feira (25)

16h - Dose reforço trabalhador da saúde 18 anos e mais





Terça-feira (26)

18h - 1ª Dose adolescentes 13 anos





Drives

26 e 27/10 (terça e quarta)

Drives segunda dose Astrazeneca e Coronavac - Prazo até 31/10

Horário: 9h às 17h

Locais:

Terminal Bela Vista

Terminal Itararé

CEU Norte

Terminal Buenos Aires

Terminal Zoobotânico





26 e 27/10

Dose de reforço - Idosos de 75 anos e mais

Dose adicional - Imunossuprimidos

Horário: 9h às 12h

Terminal Parque Piauí

Terminal Livramento

Terminal Santa Lia

Horário: 9h às 17h

Teresina Shopping





28/10

Drive primeira dose 18 anos e mais (vacina Coronavac)

Horário: 9h às 17h

Locais:

Terminal Bela Vista

Terminal Itararé

CEU Norte

Terminal Buenos Aires

Terminal Zoobotânico

