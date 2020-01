Adolescente morre no HUT com suspeita de catapora

Uma adolescente identificada Giovana Karina dos Santos Silva, de 13 anos, morreu na madrugada desta sexta-feira (3) no Hospital de Urgência de Teresina (HUT) com suspeita de catapora.

Giovana deu entrada no HUT por volta das 22h50 depois que foi transferida do Hospital da Primavera, zona Norte de Teresina. Segundo aFundação Municipal de Saúde (FMS), ela “apresentava quadro grave de dispneia e dor torácica por complicações de varicela”. A adolescente, contudo, não resistiu às complicações e faleceu às 1h38.

A FMS disse através de comunicado que a Diretoria de Vigilância em Saúde abriu uma investigação para apurar as causas da morte. Um exame de sorologia foi realizado e enviado para o Laboratório Central de Saúde Pública do Piauí. O resultado do exame vai confirmar se a morte foi provocada pela catapora.

Foto: Arquivo O DIA

A catapora

A FMS alertou que a catapora é uma doença infecciosa aguda, altamente transmissível, causada pelo vírus varicela-zóster. A vacina tetra viral (que também protege contra caxumba, rubéola e sarampo) é a forma mais segura de prevenir a doença.

A vacina é aplicada em crianças com 15 meses de idade, mas só após ela ter recebido a tríplice viral aos 12 meses. Caso a tríplice não tenha sido ministrada, basta procurar o posto de saúde mais próximo. Neste caso, a tetra viral é aplicada após 30 dias.

Otávio Neto