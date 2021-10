Adolescente é dopada e violentada pelo companheiro de avó na zona Leste de Teresina

Uma adolescente, de apenas 12 anos, realizou uma denúncia junto à família, após ter sido dopada e violentada sexualmente pelo companheiro de sua avó. A ocorrência teria sido na última sexta-feira (15), na zona Leste de Teresina.

Imagem Ilustrativa. (Foto: Elza Fiúza/Agência Brasil)



De acordo com Ivan Cabral, do IV Conselho Tutelar, a jovem teria sido dopada após tomar um refrigerante que foi ofertado pelo suspeito, onde ela se deparou com uma substância branca no líquido, mas ainda sim o ingeriu. Algumas horas depois, a adolescente se sentiu tonta e sonolenta.



Ivan Cabral, Conselheiro Tutelar. (Foto: Arquivo O Dia)

“Na parte da noite, o homem se aproveitou e abusou da pré-adolescente. A jovem afirma que ele começou com conversas no ouvido e passou a tocar em suas partes íntimas. Apesar do suspeito ter tentado calar a menina, ela conseguiu gritar e pedir ajuda”, conta o conselheiro tutelar.



Ainda segundo Ivan Cabral, o homem escapou da residência e ainda não foi encontrado. O Conselho Tutelar orientou a família a realizar o Boletim de Ocorrência e o exame carnal na maternidade de Teresina.



“Nós acompanhamos a família para realizar o Boletim de Ocorrência e já realizamos a denúncia ao Ministério Público”, afirma Ivan.



O Conselho Tutelar comenta ainda que é importante que as pessoas façam as denúncias e não se calem diante destes crimes. “Esperamos que a sociedade denuncie e saiba que qualquer ato que envolva estes tipos de ações são considerados estupros de vulnerável e devem ser denunciados”, finaliza o conselheiro.



