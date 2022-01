Adolescente é apreendida após agredir a filha de seis meses na Zona Sul de Teresina

Uma adolescente de 16 anos é suspeita de agredir a mãe e a própria filha, uma criança do sexo feminino de seis meses, dentro de casa, no Conjunto Wall Ferraz, na Zona Sul de Teresina. A ocorrência foi registrada nesta terça-feira (18) e o Conselho Tutelar vai investigar o caso.



De acordo com o cabo Paulo César, da Força Tática da Polícia Militar, a equipe foi acionada pela Central de Operações de Policiais Miliares (COPOM) e constatou as agressões. “Quando chegamos no local ficou constatado também que a menor além de ter agredido a criança também agredia a mãe”, informou à O Dia TV.

Ainda de acordo com Paulo, a adolescente é usuária de drogas. Ainda não há informações do estado de saúde da criança. “Essa menor é usuária de drogas, segundo informação repassada pela mãe. Ela também tem relação com um rapaz, que já foi preso algumas vezes. A criança estava bastante debilitada, com aparência de doente, escorrendo o nariz, mas isso só o médico poderá dizer com mais detalhes”, completa.

A avó materna da adolescente, que presenciou o crime, informou à polícia que essa não é a primeira vez que a jovem agride a criança e a mãe.

Após o crime, a jovem foi apreendida e levada à Central de Flagrantes de Teresina para os procedimentos cabíveis. O Conselho Tutelar já foi acionado e vai investigar o caso.

Com informações de Francisco Filho, da O Dia TV, e Jailson Soares, do Jornal O Dia