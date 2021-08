Acusado de latrocínio é preso com drogas em Teresina

Agentes do 22º Departamento de Polícia de Teresina capturaram um fugitivo da Penitenciária Major César, identificado apenas como Rogério, na tarde desta terça-feira (17), na zona rural de Boa Hora. Rogério é acusado de latrocínio e junto com ele foram encontradas drogas como maconha, crack e cocaína, além de uma balança de precisão.



De acordo com a Polícia Civil, em 2015, Rogério cometeu o crime de latrocínio na região do Morro do Chapéu. O acusado teria matado um homem para roubar o valor referente a venda de um carro.



Fotos: Jailson Soares

“Recebemos a denúncia de que ele estava na região da Boa Hora. Fizemos campana e conseguimos flagrar Rogério com uma quantidade considerável de entorpecentes. Pegamos ele de surpresa e ele não reagiu. Esperamos que agora ele possa dar sossego aos moradores daquela região”, explica Erlon Viana, chefe de investigação do 22º DP.

