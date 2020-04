Acumulado de chuva em Teresina chega a 72 mm na madrugada deste sábado

A chuva que caiu na cidade de Teresina na na madrugada deste sábado, 25, chegou a atingir 72 mm, em alguns pontos da cidade. De acordo com o meteorologista Werton Costa, foi possível observar que em apenas um hora e 15 minutos o acumulado de chuva foi 53,8 mm.

"Os números do Cemaden da cidade mostram que na região Sudeste acumulou 72 mm de chuva, já nas regiões leste e centro foram registrados 34 e 28 mm. E a cidade de Timon acumulou 75 mm", explica.



Chuva em Teresina chega a 72 mm na madrugada deste sábado. Divulgação IMET



E ainda para este sábado há uma alta possibilidade de ocorrência de eventos hidrológicos nos estados do Maranhão e do Piauí. "Devido aos elevados acumulados já observados e a previsão de chuva com acumulados significativos. Nessas áreas, os níveis dos rios principais se encontram em elevação, favorecendo a possibilidade de ocorrência de inundação", conclui.

Sandy Swamy