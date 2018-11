Ações do Hemopi chamam atenção para importância da doação de sangue

Para chamar atenção da população sobre a importância de ser doador de sangue, o Centro de Hematologia e Hemoterapia do Piauí (Hemopi) realizou ontem (26) um evento em alusão ao Dia Nacional do Doador Voluntário de Sangue, celebrado dia 25 de novembro. Na oportunidade, os doadores foram recebidos com um lanche reforçado, música ao vivo e participaram do corte do bolo.







O diretor geral do Hemopi, Jurandir Martins, conta que, durante toda a semana, serão realizadas diversas homenagens aos doadores de sangue. “Queremos sensibilizar cada vez mais a população piauiense para participar e doar sangue. Durante toda a semana, estaremos recebendo homens e mulheres que dedicam parte do seu tempo para fazer parte dessa corrente de solidariedade, que é a doação de sangue”, disse.

Jurandir Martins pontua que uma grande quantidade de pessoas ainda desconhece a importância de ser doador de sangue e chama atenção para os benefícios que este ato tão simples pode representar. Ele convida a população para conhecer o trabalho realizado pelo Hemopi, abraçar esta causa e salvar vidas.

“Essa também é uma oportunidade maior de esclarecermos os critérios básicos de doação e da população do Piauí cada vez mais ajudar o próximo. E chamarmos aqueles que ainda não doaram a virem conhecer essa causa e doar”, fala.

O diretor do Hemopi explica que, atualmente, o estoque de sangue do Centro de Hematologia e Hemoterapia está satisfatório para atender à demanda da rede pública e parte da rede privada. Contudo, ele comenta que, ao longo de todo o dia, são distribuídas bolsas de sangue, o que acaba reduzindo o estoque.

“Temos atendimentos diários, por isso, é importante que, a todo instante, todo dia e mês, a população venha aqui e doe sangue. Por isso, pedimos que as pessoas não esperem os chamados de campanhas ou o pedido de algum amigo ou familiar. Queremos que esses doadores tenham o compromisso de vir aqui ao longo de todo o ano”, enfatiza Jurandir Martins.





“Agora vou ser doadora de sangue”, diz mulher que precisa de doação

A lavradora Marília Francinete da Silva Freire, de 37 anos, está precisando de doações de sangue para realizar uma cirurgia. Ela, que nunca havia doado sangue antes, agora precisa correr contra o tempo para conseguir três bolsas do líquido do mesmo tipo sanguíneo.



Ela conta com a ajuda da família para conseguir atingir a meta, fala da dificuldade e da importância das pessoas doarem sangue. “Eu arrumei três pessoas, meu marido e duas irmãs, mas uma delas não deu certo. Estou na expectativa para que dê certo com meu marido porque, por enquanto, só uma irmã pode doar. É um pouco triste e muito difícil. A partir de agora, eu vou ser doadora de sangue, porque hoje sou eu quem estou precisando, mas amanhã pode ser outra pessoa”, frisa.





Triagem

Para ser doador de sangue, Jurandir Martins, diretor geral do Hemopi, explica que é necessário preencher um cadastro no Hemopi. Em seguida, é realizada uma triagem hematológica, onde serão feitos exames simples, como de anemia, e assim verificar se o indivíduo está apto a doar. Também é feita uma triagem clínica, no qual o profissional de saúde irá avaliar os hábitos de vida do doador com base em um questionário.

“Essa triagem tem como intuito saber se aquela pessoa está apta ou não a ser doadora, seja temporariamente ou um impedimento permanente. Tudo isso é feito com base em recomendações do Ministério da Saúde. Se essa pessoa estiver liberada para doar, ela será encaminhada para a nossa sala de coleta e o procedimento dura, no máximo, 15 minutos. Em seguida, a pessoa recebe um lanche, como forma de se reidratar e ajudar a repor aquilo que foi doado”, conta.





Outros componentes

Quando o sangue é coletado, são realizados diversos testes laboratoriais. Nesse processamento, é feita a separação dos componentes do sangue, sendo os principais os concentrados hemácias, plaquetas, crioprecipitado e plasma. As plaquetas, um dos componentes de maior importância, são usadas por pessoas que estão com risco de hemorragia, que estão em UTIs ou que fazem tratamento de quimioterapia ou radioterapia.

“Temos uma necessidade muito grande em manter o estoque de plaquetas, já que sua sobrevida é de apenas cinco dias e, com isso, precisamos de doações todos os dias, de forma que consigamos atender a todos os pacientes que necessitam desse componente. Por isso, a doação de sangue é importante, não somente pelo sangue em si, mas pelos componentes que separamos dele”, finaliza Jurandir Martins, diretor do Hemopi.





