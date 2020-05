Acidentes de trânsito crescem com o descumprimento do isolamento, diz HUT

Um levantamento do Hospital de Urgência de Teresina (HUT) divulgado nesta segunda-feira (11) apontou que nessa semana foi registrado o maior número de atendimento a vítimas de acidentes de trânsito desde o início da quarentena em Teresina. Segundo a pesquisa, a estatística está diretamente relaciona ao descumprimento das medidas de distanciamento social, adotadas pela prefeitura e pelo governo estadual como forma de conter a transmissão da Covid-19.



Foto: Arquivo O Dia.

A variação da pesquisa foi de 15%. De acordo com o setor de estatística do HUT, somente entre os dias 27 de abril a 3 de maio deste ano, foram contabilizadas 141 atendimentos a pessoas que se envolveram em acidentes de trânsito em Teresina.O percentual se mostrou ainda maior nessa semana, quando ficou constatado que entre os dias 4 e 10 maio, o número de acidentados foi de 162, sendo 153 deles envolvidos com motocicletas. Os dados estão relacionados ao descumprimento do isolamento social, que na última quarta-feira (06), atingiu o seu menor índice na Capital.

“Estamos em um mês que pede uma maior conscientização das pessoas sobre segurança no trânsito. Vivemos em um momento de pandemia que é importante ter leitos para atender pacientes com covid-19 e, por isso, é tão importante manter a população em casa para evitar o aumento de acidentes”, disse Rodrigo Martins, diretor geral do HUT.

Na semana passada, o sistema de georreferenciamento da startup recifense In Loco, registrou o menor índice de isolamento social desde o início da quarentena, que foi 39%, quando o ideal estabelecido pelas autoridades em saúde é de 73%.

Adriana MagalhãesJorge Machado com informações do HUT