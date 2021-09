Acidente na BR 343 deixa trânsito interditado

Um acidente envolvendo dois carros deixou o trânsito interditado na BR 343, próximo ao condomínio Fazenda Real, na tarde desta sexta-feira (10). Uma viatura descaracterizada da Polícia Militar, com duas pessoas, e um carro de passeio, com uma pessoa, colidiram lateralmente. Apesar da gravidade do acidente, as vítimas tiveram apenas escoriações leves e foram encaminhadas a um hospital em Teresina.

De acordo com informações da Tenente Priscila, o Corpo de Bombeiros recebeu a ocorrência por volta das 16h.





Fotos: Jailson Soares

“Ao chegarmos no local, as vítimas estavam conscientes e já fora dos veículos. Elas tiveram apenas escoriações leves, apesar das condições em que ficaram os carros. Segundo informações de um dos motoristas, a batida aconteceu pela lateral, quando os carros estavam em vias contrárias”, explicou a Tenente.

O Corpo de Bombeiros espera o resultado da perícia para afirmar as causas do acidente.

