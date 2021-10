Acidente envolvendo três veículos deixa seis feridos na PI 130 em Teresina

Um grave acidente envolvendo três veículos deixou seis pessoas feridas na tarde desta quinta-feira (07) na PI 130, em Teresina. Dois carros de passeios e um caminhão se envolveram no acidente. Os feridos foram encaminhados para o Hospital de Urgência de Teresina (HUT). O estado de saúde das vitimas não foi informado.



De acordo com o subtenente Chaves da Polícia Militar, ainda não se sabe a causa do acidente.





Fotos: Jailson Soares

“Não sabemos as condições em que ocorreram o acidente. Quando fomos acionados não sabíamos a gravidade do acidente e nem o número de pessoas envolvidas. Quando chegamos ao local identificamos que as vítimas foram encaminhadas ao HUT pelo SAMU e Corpo de Bombeiros. No momento, estamos controlando o tráfego nos dois lados da pista para evitar novos acidentes”, explicou o policial.

A perícia vai averiguar a causa do acidente.

