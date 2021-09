Abre hoje (15) novo agendamento para população de 18 e 19 anos

Dando continuidade ao calendário divulgado pela Fundação Municipal de Saúde (FMS) para a semana, hoje (15), às 18h, serão abertas vagas de repescagem para vacinação da população de 18 e 19 anos. Os jovens desta faixa etária poderão agendar sua primeira dose no site http://vacinaja.fms.pmt.pi.gov.br/ .

A partir desse horário, o usuário deve acessar o site e escolher a opção “agendamento público alvo”. Em seguida, ele deve escolher a opção do grupo – público geral por faixa etária, preencher seus dados pessoais e escolher local, dia e hora da vacinação.



Foto: Assis Fernandes/ O Dia

A coordenadora da campanha de vacinação contra a Covid, Emanuelle Dias, informa a população que outros momentos de repescagem serão promovidos pela FMS, seja por agendamento ou drive thru. “Portanto, mesmo que o usuário não consiga uma vaga hoje, ele terá outras oportunidades de garantir a sua vacina”, garante a coordenadora.

No momento da imunização, é preciso apresentar o cartão de vacinação (se tiver), documento de identificação com foto e data de nascimento; CPF ou cartão nacional do SUS e um comprovante de endereço que comprove que a pessoa reside em Teresina.

