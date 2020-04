Abertura do comércio no mês de maio é avaliado pela prefeitura de Teresina

O retorno das atividades comerciais em Teresina deve acontecer a partir do próximo mês de maio. A prefeitura da capital confirmou nesta quarta-feira (22) que há duas semanas foram iniciadas discursões com empresários, indústria e trabalhadores para que as lojas voltem abrir as portas.

O prefeito Firmino Filho (PSDB) declarou que a decisão que será adotada levará em consideração as determinações da OMS (Organização Mundial da Saúde), para garantir os padrões mínimos de segurança para toda a população.

“A ideia é gerar um planejamento para uma eventual saída do atual estágio de isolamento social, com protocolos corretos para o retorno das atividades. O processo exige o respeito a algumas condicionantes, baseadas nas regras gerais da Organização Mundial da Saúde (OMS); na capacidade de atendimento do sistema hospitalar, especialmente UTIs; e na velocidade de disseminação do vírus para que possamos ter modelos de previsão mais acurados”, disse o prefeito.

Um plano estratégico avalia se já possível a reabertura de estabelecimentos (Foto: O DIA)

As pesquisas sanitárias que estão em andamento em Teresina, que incluem testes para a COVID-19, também serão fundamentais para a definição do retorno do comércio. O grupo formado pela prefeitura para discutir o assunto pontua que a testagem na capital ainda é pouca, o que não mostra com precisão a situação da Covid-19 na cidade.

Números

Teresina registra 150 casos confirmados do novo coronavírus e sete óbitos. A preocupação é que os números crescem rapidamente. Nas duas últimas semanas, os casos aumentaram em 500%.

Otávio Neto com informações da PMT