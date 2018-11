Aberta as inscrições para o concurso da Guarda Municipal de Teresina

Começam hoje, segunda-feira (26), as inscrições para o concurso público da Guarda Civil Municipal de Teresina. A candidatura deve ser realizada no endereço eletrônico do Núcleo de Concursos e Promoções de Eventos da Universidade Estadual do Piauí (Nucepe), até às 23h59 (horário do Piauí) do dia 27 de dezembro deste ano. O certame visa ao preenchimento direto de 75 vagas e formação de cadastro de reserva para 400 candidatos classificados.



Para se submeter ao processo, deve ser efetuado o cadastro, preenchimento do requerimento da inscrição e envio via internet; realizado, obrigatoriamente, o upload de fotografia individual, colorida, recente, tamanho 3x4. O candidato deve imprimir o boleto bancário referente à taxa de inscrição e efetuar sua quitação, no valor de R$ 100 aos candidatos que não solicitaram isenção ou desconto.

As pessoas com deficiência que pretendem se submeter ao processo devem, no ato da inscrição, declarar-se como pessoa com deficiência e enviar, via upload, original e fotocópia autenticada legível do laudo médico, expedido no prazo máximo de um ano antes do término das inscrições, atestando a especificidade, o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente à Classificação Internacional de Doenças (CID), bem como a provável causa da deficiência.

Os requisitos exigidos são o Ensino Médio Completo ou equivalente e Carteira Nacional de Habilitação – Categoria AB. A Guarda Civil Municipal de Teresina é vinculada à Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência Social e Políticas Integradas (Semcaspi). “É com muita alegria que lançamos esse segundo edital. No primeiro, foram 50 vagas e, ao final do processo de seleção, todos os candidatos nomeados. O melhor de tudo é o resultado que tem sido apresentado em Teresina. Queremos, com esse concurso, fortalecer a Guarda Municipal, que é uma instituição nova, mas que já tem sua importância e representatividade para nossa cidade”, comenta Samuel Silveira, secretário da Semcaspi.

Competências

Aos agentes da Guarda Municipal de Teresina competem a proteção de bens e serviços e instalações de domínio público do município de Teresina, inclusive da administração indireta; orientar a comunidade local quanto ao direito de utilização dos bens e serviços públicos; colaborar, quando solicitada, com as operações de Defesa Civil do município; proteger o meio ambiente; colaborar com as ações de prevenção às drogas; bem como outras atribuições determinadas em leis do município de Teresina, levando-se em consideração as competências estabelecidas pela Lei nº 13.022, de 08 de agosto de 2014. O Edital completo do concurso está disponível no site da Prefeitura de Teresina.

Da redação