A partir de maio, metrô irá circular aos sábados em Teresina

O metrô de Teresina passará a circular aos sábados. A alteração no horário de funcionamento está prevista para iniciar no mês de maio. A mudança foi confirmada pelo diretor-geral da Companhia Metropolitana do Piauí (CMTP), Antonio Sobral, em atendimento a solicitação do vereador Inácio de Carvalho (Progressistas).





Foto: Reprodução

Segundo o vereador, o número de pessoas que utilizam o transporte tem crescido e a expectativa é de que com os três novos trens que chegaram para atender a população, mais pessoas passem a usar o metrô como transporte. “Em dezembro levamos um abaixo-assinado com três mil assinaturas dos moradores da zona Sudeste de Teresina. Os pedidos foram para que houvesse a prorrogação do horário da última viagem, que passaria de 18h para às 19h e a circulação aos sábados”, conta.

De acordo com Inácio Carvalho, as duas solicitações foram atendidas pela CMTP. “As pessoas sentem falta desse meio de transporte no final de semana porque, às vezes, elas querem vir ao Centro fazer compras, mas têm que usar ônibus porque o metrô não funciona nesses dias”, completou o vereador.

Adriana MagalhãesGeici Mello