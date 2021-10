Dose de reforço em idosos de 77 anos estará disponível amanhã em drive thrus

Os idosos de 77 anos e mais irão receber a dose de reforço contra a Covid-19. A Fundação Municipal de Saúde de Teresina (FMS) divulgou que a capital irá disponibilizar quatro pontos de drive thru, que estarão abertos amanhã (19) e quarta-feira (20) para atender este público.



Além dos idosos, estão sendo contemplados também as pessoas imunossuprimidas de qualquer idade. Os locais e horários serão os seguintes:

Dias: 19 e 20 de outubro

Horário: Manhã (9h às 13h)

Locais drive thru:

Terminal do Buenos Aires

Terminal do Parque Piauí

Terminal do Zoobotânico

Terminal do Livramento

Para ter direito à dose de reforço, os idosos devem ter no mínimo seis meses da segunda dose ou dose única de qualquer um dos imunizantes. Para os imunossuprimidos, o prazo é de 28 dias da segunda dose ou dose única. No momento da vacina eles devem apresentar documento de identificação com foto, CPF ou cartão do SUS e o cartão de vacina com o registro das doses anteriores. Imunossuprimidos devem apresentar, além desses documentos, um laudo ou prescrição médica comprovando sua inclusão nesse grupo.

Além desses grupos, a FMS está mantendo outros quatro pontos de drive thru para aplicação de segunda dose das vacinas Astrazeneca e Coronavac, para pessoas com data marcada no cartão até o dia 24 de outubro. A lista dos pontos é a seguinte:

Segunda dose – Astrazeneca e Coronavac até o dia 24/10

Dias: 19 e 20 de outubro

Horário: TARDE (13 às 17h)

Locais drive thru:

CEU Norte

Terminal do Bela Vista

Terminal do Zoobotânico

Terminal do Itararé.

A coordenadora pede aos usuários atenção ao horário dos drives: dose de reforço pela manhã e segunda dose pela tarde. “Lembramos também que vacinação drive thru não precisa de agendamento”, reforça Emanuelle Dias.

