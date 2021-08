Divulgado ranking das melhores empresas para trabalhar. Empresa do PI vence disputa

A operadora de plano de saúde Intermed, pertencente ao Sistema Unimed Teresina, conquistou o primeiro lugar no ranking GPTW, das melhores empresas para trabalhar, entre as empresas situadas no Piauí, na categoria pequenas empresas no ramo de saúde.



A certificação e o reconhecimento vêm da consultoria global Great Place to Work (GPTW) – Melhores Empresas Para Trabalhar, em português – que atua em 109 países em todo mundo. A metodologia aplicada para a determinação do ranking inclui, entre outros passos, um questionário respondido por todos os colaboradores em anonimato, cujo resultado é confrontado com os pontos levantados pelos gestores da empresa à consultoria.

“Nós estamos passando por uma situação inusitada em vários sentidos. Vejam que ainda estamos usando máscaras e nós vamos lembrar disso por gerações. Mas, é tão incrível o que vocês, os colaboradores, conseguiram aqui dentro dessa operadora. É algo que a gente vibrou, trabalhou, cresceu junto com a Intermed. Nós conseguimos alcançar o patamar de melhor empresa para se trabalhar no Piauí segundo o prêmio GPTW” – disse o presidente do Sistema Unimed Teresina, o médico urologista Emmanuel Fontes, que foi pessoalmente até a Clínica Intermed dar a notícia aos colaboradores na última quarta-feira, 15.

“Primeiro dia que cheguei na Intermed eu disse que juntos fazemos acontecer de forma diferente, cada um segurando as mãos dos outros. E que a eficiência vinha na coletividade, ela não vinha por uma única pessoa. Além disso, temos áreas compartilhadas com a Unimed Teresina, então, esse reconhecimento é de todos nós” – agradeceu Danielle Macêdo, Diretora de Operações da Intermed.

A colaboradora Jennifer Andrade, supervisora do Atendimento da Intermed, disse que é uma grande satisfação ganhar um prêmio tão importante. “Temos um grande cuidado com nosso colaborador. Acompanhamos o dia a dia de todos da equipe para compreendermos o sentimento de cada um. Com isso, conseguimos acolher todos com carinho e realinhar quando necessário. Esse acompanhamento de perto facilita nosso trabalho” – contou.

O resultado completo com ranking das Melhores Empresas para Trabalhar está disponível no link https://gptw.com.br/ranking/melhores-empresas/.

