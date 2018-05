A duas semanas da inauguração, novo VLT vai operar com estrutura antiga

A viagem inaugural do Veículo Leve Sobre Trilhos (VLT), apresentado pela Setrans na semana passada, está marcada para o dia 4 de junho. A cerca de duas semanas do início das operações, apenas o transporte é novo. As estações e os trilhos utilizados serão os mesmos que já funcionam com o metrô de Teresina, em funcionamento desde o governo Alberto Silva. A preocupação é de que a viabilização do VLT em Teresina seja comprometida por entrar em operação sobre os trilhos do antigo metrô, operado pela Companhia Metropolitana de Transporte Público (CMTP).

No entanto, em entrevista a ODIA, o secretário de Transportes Guilhermano Pires diz que isso não vai comprometer o seu funcionamento. Um sistema de telemetria (responsável pela coleta desses dados) será responsável por antecipar os eventuais problemas que podem ocorrer com o VLT em virtude dos deslocamento na antiga malha ferroviária.

“Isso já vai ser antecipado para que a gente não chegue a ter o problema de interrupção do serviço de metrô por causa de algum problema na linha. Isso com ele não vai acontecer. (...) Existe uma cláusula do fabricante [do VLT] garantindo que o equipamento é capaz de operar nas condições atuais da linha existente”, diz.

O secretário explica que antes da revitalização da malha ferroviária, O VLT funcionará com a velocidade reduzida. “Claro, não vai conseguir chegar na velocidade que o equipamento tem condição de chegar, tem um limitador de velocidade, mas não é nada que prejudique a operação do VLT”, garante.



Viagem confortável e agilidade: duas característica do novo sistema (Foto: Ccom)



Segundo Guilhermano, a Secretaria de Estado de Transportes (Setrans) antecipa o funcionamento do VLT em uma fase anterior à revitalização da linha ferroviária para começar a oferecer o serviço o mais rápido possível. ´

“Não é uma obra simples e como o VLT tem condições técnicas de operar com a linha existente, não há nenhum motivo para que a gente possa privar a população de uma melhoria de conforto e qualidade de vida se a gente pode fornecer isso. Isso que foi determinante para que a gente pudesse colocar logo em operação o VLT”, destaca.

O VLT

A aquisição do veículo foi feita com uma empresa cearense. O VLT é fabricado na cidade de Barbalha, no Ceará. Até o momento, foram adquiridos três veículos. O VLT vai substituir o antigo metrô e serão 600 passageiros por viagem. O tempo médio da estação do Dirceu até a parada final, no Shopping da Cidade, é de 20 a 25 minutos. Os diferenciais são o preço da passagem e o tempo reduzido de deslocamento. O modelo já é adotado em outras capitais, a exemplo do Rio de Janeiro.

“Com isso a gente tem um ganho indireto. Você diminui a quantidade de veículos no Centro. Outro grande ganho é que esse serviço não pode ser autônomo. A ideia é que no futuro o VLT seja complementador do sistema de integração", assinala Guilhermano.

Ananda Oliveira - Jornal O Dia