50 mil crianças da rede municipal devem receber kit de alimentação

Os alunos da rede municipal de Teresina estão com as aulas suspensas, temporariamente, por conta do novo coronavírus e, como medida de segurança, de forma a conter a transmissão do vírus, a recomendação é que as crianças permaneçam em casa com seus familiares.



E, para garantir que os estudantes continuem em seus lares, estão sendo distribuídos kits de alimentação escolar para todos os alunos da rede municipal cadastrados no Programa Bolsa Família. Segundo a Secretaria Municipal de Educação (Semec), deverão ser entregues 50 mil kits.

Kits foram entregues aos pais dos alunos da rede municipal de Teresina (Foto: Ascom/Semec)

Katya Dantas, secretária executiva de gestão da Semec, comenta que os kits de alimentação estão em 71 pontos de distribuição espalhados pela Capital, que devem ser entregues ao pais ou responsáveis mediante apresentação do cartão do Bolsa Família e documento de identificação com foto.



“O kit alimentação tem aproximadamente 15 quilos e é composto por açúcar, arroz, óleo, sardinha, café, feijão, sal, temperos, entre outros itens, que vai ajudar na alimentação do nosso aluno que está em casa de forma preventiva, para que esse vírus não se espalhe e a transmissão não se prolongue. A Prefeitura de Teresina está pensando na segurança e alimentação desse aluno que é vulnerável”, destaca.



A entrega dos kits alimentação está sendo feita mediante agendamento de horário, de forma a evitar aglomeração. Para isso, as escolas estão entrando em contato com as famílias para que a retirada seja combinada.



A diretora do CMEI Noronha Filho, no bairro Vale do Gavião, Adarlene Sousa, pontua que os pais estavam bastante receptivos com a entrega dos kits e que as cestas foram entregues em um momento de grande necessidade, especialmente para as famílias mais carentes.



“Por dia estão sendo entregues 200 cestas, 100 em cada turno, para que não haja aglomeração. Muitas dessas famílias estavam realmente precisando. Ouvi relatos de uma mãe que fazia faxina, mas estava sem trabalho por foi dispensada, o marido está preso, sem dinheiro e não tinha nem o leite do dia. São relatos de necessidade para o dia a dia e de muita gratidão”, disse.



A primeira entrega aconteceu nesta terça-feira (31), na Escola Municipal Marcílio Flávio Rangel, localizada no bairro Santa Bárbara, zona Leste de Teresina.

Isabela Lopes