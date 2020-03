O Dia D de Mobilização da Vacinação Contra o Sarampo aconteceu nesse sábado, 29, a Fundação Municipal de Saúde (FMS) de Teresina vacinou 4.442. Ao todo 9.126 pessoas compareceram às 26 salas de vacina abertas, mas apenas 48% precisaram tomar vacina, ou seja, 52% das pessoas já estavam imunizadas na capital.

Pessoas na faixa etária de cinco a 19 anos e pessoas de 30 a 59 anos podem participar da campanha, que segue até 13 de março em todas as salas de vacina da capital, de segunda à sexta-feira em horário comercial. “Queremos agradecer a todos os profissionais envolvidos na campanha. Sem o trabalho deles não teríamos o alcance que obtivemos. E chamamos a toda a população alvo que compareçam à sala de vacina mais próxima e tome sua dose contra o sarampo”, diz o presidente da Fundação Municipal de Saúde, Charles Silveira.





4 mil pessoas foram vacinadas no Dia D de Vacinação contra o Sarampo. Ascom

Considerando que até janeiro de 2020 a circulação do vírus do sarampo permanece ativa no país e diante da necessidade de proteger a população contra a doença, neste ano, Estados e municípios realizam a vacinação contra o sarampo desde o dia 10 de fevereiro e segue até 13 de março. A realização da Vacinação Contra o Sarampo e a adesão do público-alvo é imprescindível para garantir a devida proteção da população contra o sarampo e possibilitar a interrupção da circulação do vírus no país, sendo este um passo importante para a recertificação da eliminação da doença do Brasil.

