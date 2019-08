3ª Feira de Empregos e Negócios oferece mais de 300 vagas de emprego

Acontece nos próximos dias 29 e 30 de agosto, a 3ª Feira de Empregos e Negócios. Nesta edição a feira irá oferecer aos participantes mais de 300 oportunidades de empregos. A ação é promovida pela Prefeitura de Teresina, por meio da Fundação Wall Ferraz, com apoio da Secretaria Municipal de Economia Solidária de Teresina (SEMEST), do Sistema Nacional de Empregos (SINE-PI), do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE-Teresina), da Ação Social Arquidiocesana (ASA), e ainda com o apoio de dezenas de empresas sediadas na capital.

De acordo com o presidente da Fundação Wall Ferraz, Scheyvan Lima, nos últimos três anos, a Feira de Empregos e Negócios tem servido como elo de aproximação entre as empresas e a população, que está disponível para o mercado de trabalho. “A Prefeitura de Teresina tem a preocupação de oferecer uma boa educação para os teresinenses, bem como trabalhar na capacitação profissional a fim de ajudar quem deseja levar sustento para suas famílias. Essa feira é a oportunidade ideal para quem deseja contratar, como também para quem deseja ser contratado”, pontua Scheyvan Lima.

Foto: Assis Fernandes/O Dia

Entre as mais de 300 oportunidades serão ofertadas vagas de vendedor, promotor de vendas, operador de caixa, operador de telemarketing, auxiliar de logística, auxiliar administrativo, assistente comercial, auxiliar de deposito, analista administrativo/financeiro, gerente de logística, gerente comercial, açougueiro, fiscal de prevenção de percas, auxiliar de cozinha, inspetor de produção, televendas, cozinheiro (a), operador de empilhadeira, coveiro, motorista, motorista de entregas, auxiliar administrativo PCD, auxiliar de limpeza PCD, entre outras.

Todas essas vagas estão disponíveis pelas empresas Discar Distribuidora, Microlins, Nazaria Distribuidora, Grupo Jorge Batista, Grupo Jap, R. Carvalho, Vick Star, R. Damásio, Grupo Vanguarda, Pax União, Alfa Bebidas, Comercial Ferro Norte, Postos Cacique, Cacique Pneus e a Ímpar RH.

A superintendente executiva da Fundação Wall Ferraz, Samara Pereira, esclarece que mesmo com grande adesão do segmento empresarial, ainda há tempo de participar desta edição da feira. As empresas com vagas disponíveis ainda podem buscar a FWF até a próxima quarta feira (28), para divulgação das mesmas através do balcão do trabalhador. “Estamos disponibilizando para as empresas os telefones (86) 98805-3762 e (86) 98824-1023, nestes números os empresários terão todas as informações referentes à feira”, afirma Samara Pereira, enfatizando ainda as empresas não terão nenhum custo financeiro para participar.

Vagas

Para se candidatar a uma das vagas disponíveis, basta que o interessado se dirija até um dos postos de coletas de dados munidos de RG, CPF, Carteira de Trabalho, documento escolar e currículo comprovado, além de certificado médico para as vagas de PCD. Os postos funcionarão de 26 à 28 de agosto, das 08h às 13h. Os candidatos também poderão obter mais informações no site fwf.pmt.pi.gov.br .

Postos de Inscrições:





Zona Norte:



Centro de Capacitação do Itaperú

Rua Governador Arthur de Vasconcelos, n° 4695

Centro de Capacitação do Parque Brasil II

Rua da República, n° 3963





Centro

Balcão do Trabalhador

Rua Firmino Pires, n° 379 – Ed. Saraiva Center





Zona Leste

Centro Social da Igreja de N.S. de Fátima

Praça N. S. de Fátima





Zona Sul

Centro de Capacitação da Vermelha

Rua 13 de Maio, n° 718





Zona Sudeste

Centro de Capacitação do Dirceu II

Rua 54, próximo a Unidade Escolar Pires de Castro e a Igreja de Santa Terezinha

Da redação