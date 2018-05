2º Pint of Science mostra como ciência está presente no dia a dia das pessoas

A segunda edição do evento de divulgação científica Pinto of Science vai acontecer nos dias 14, 15, e 16 de maio, a partir das 19h em bares de Teresina. A ideia do evento é levar os debates sobre ciência para um ambiente descontraído e mostrar que a ciência está presente no dia a dia das pessoas, desde as coisas mais simples, e como ela ajuda a resolver os problemas da sociedade. Cientistas piauienses apresentarão suas pesquisas nos bares Rambeer Cervejaria Artesanal e Medalhão do Chef. A entrada é gratuita e o público só pagará o que consumir nos locais selecionados para o bate-papo. Os palestrantes participam de forma voluntária.

O evento é organizado pelo Centro Unificado de Inovação Aplicada (CUIA), em parceria com a Sedet (Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Tecnológico), por meio da Superintendência de Ciência e Tecnologia. O coordenador local do evento é o professor Francisco Soares.

Em entrevista à reportagem de ODia, superintendente de Ciência e Tecnologia Thiago Carvalho contou um pouco da história e da importância de um evento desse tipo. Ele é pesquisador na área de tecnologia e atualmente é professor licenciado da Uespi.

Segundo ele, o evento de 2017 foi muito bem avaliado e há uma grande expectativa de trazer um público maior ainda para a edição de 2018. O evento é independente em cada cidade, mas as regras são comuns para todas as cidades. Os palestrantes devem ser, preferencialmente, locais. No caso de Teresina, são pesquisadores da Universidade Federal do Piauí (UFPI) e da Universidade Estadual do Piauí (Uespi).

“O palestrante fica circulando, interagindo com o público, chamando atenção, por exemplo, o filé de carneiro que você está comendo será que tem alguma ciência? Inclusive uma das palestras fala como a ciência conseguiu melhorar o gosto da carne do carneiro. Às vezes as pessoas não percebem que por trás disso tudo existe a ciência”, explica o superintendente.

Cidades como Oeiras e Floriano já demonstraram interesse em levar o evento. A expectativa da organização é dobrar o público nesta 2ª edição, que foi de aproximadamente 450 pessoas nos três dias, em 2017.



História

Thiago conta que o evento foi criado em 2012, na Inglaterra, e foi se espalhando pelo mundo. Os criadores foram motivados por uma visita de professores de uma universidade inglesa que levaram pacientes com o mal de Alzheimer para visitar o laboratório. As pessoas ficaram encantadas com as pesquisas e questionaram os professores porque aquelas pesquisas não eram divulgadas. A partir disso, eles resolveram criar um evento que aliaria a ciência com a descontração dos bares da cidade. Hoje o evento já é realizado em cerca de 20 países, e acontecerá simultaneamente nos dias 14, 15 e 16 de maio.

O Pint of Science foi realizado pela primeira vez no Brasil em 2015, quando foi trazido da Inglaterra pelo Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos. Na edição passada eram 22 municípios e neste ano o número saltou para mais de 50 e, com a entrada de cidades da região Norte, pela primeira vez o evento abrangerá todas as áreas do país.

Programação

Segunda-feira, 14/05, às 19h

Palestra: Educação especial: o que temos a ver com isso?

Palestrante: Nadja Carolina de Sousa Pinheiro

Local: RamBeer – Cervejaria Artesanal - Rua Visconde da Parnaíba, 1317- Bairro Ininga

Tel.: 3085-5333

Palestra: Biotecnologia: da bancada ao balcão

Palestrantes: Francisco Cardoso Figueiredo e José Ribeiro dos Santos Júnior

Local: Medalhão do Chef - Av. N.S. de Fátima, 1782 - Bairro de Fátima

Tel.: 3085-4334

Terça-feira, 15/05, às 19h

Palestra: Sol a pino e de vento em popa: cenários e perspectivas para energias renováveis

Palestrante: Marcos Antonio Tavares Lira

Local: RamBeer – Cervejaria Artesanal - Rua Visconde da Parnaíba, 1317- Bairro Ininga

Tel.: 3085-5333

Palestra: O que a Ciência pode contribuir para melhorar seu tira-gosto de Carneiro Desossado?

Palestrantes: Ana Lys Bezerra Barradas Mineiro e Ney Rômulo de Oliveira Paula

Local: Medalhão do Chef - Av. N.S. de Fátima, 1782 - Bairro de Fátima

Tel.: 3085-4334

Quarta-feira, 16/05, às 19h

Palestra: Pesquisa & Inovação: da ideia ao mercado

Palestrante: Lívio César Cunha Nunes

Local: RamBeer – Cervejaria Artesanal - Rua Visconde da Parnaíba, 1317- Bairro Ininga

Tel.: 3085-5333

Palestra: A ciência dos plásticos eletrônicos

Palestrante: Alexandre de Castro Maciel

Local: Medalhão do Chef - Av. N.S. de Fátima, 1782 - Bairro de Fátima

Tel.: 3085-4334

