25ª Caminhada da Fraternidade é adiada por causa do coronavírus em Teresina

A 25ª Caminhada da Fraternidade, que ocorreria no dia 14 de julho, foi adiada por causa do novo coronavírus. O anúncio foi feito pela comissão organizadora na tarde desta segunda-feira (11) por uma rede social. Ainda não há uma nova data para realização do evento.



Foto: Arquivo O Dia.

Conforme o comunicado, a decisão levou em consideração as medidas de isolamento social adotas para conter a transmissão do vírus em Teresina. A nova data deverá ser planejada de acordo com as orientações dos decretos municipal e estadual.

O padre Isaias Pereira, organizador da caminhada, disse que a expectativa é de que o evento ocorra com segurança ainda no próximo semestre.

“Respeitando a sua saúde, vamos adiar para o segundo semestre. Logo depois que a ciência disser que nós temos a possibilidade de fazer sem colocar a saúde dos caminheiros em risco, nós iremos para a avenida fazer uma caminhada de vitória. Uma caminhada de esperança renovada. E aquela compaixão que estava guardada em nosso coração, vai explodir. Vai ser uma caminhada de compaixão com o próximo, por todas as pessoas que sofreram durante essa pandemia com a meta firme em nosso senhor Jesus Cristo”, disse.

O tema escolhido para este ano foi “Compaixão: nosso coração junta essas palavras”. Em 25 anos de evento, mais que curar, desenvolver a dignidade e reforçar a esperança de dias melhores a centena de pessoas, a Caminhada da Fraternidade desenvolveu a compaixão como sentimento presente em todas as ações da entidade.

Adriana MaglhãesJorge Machado