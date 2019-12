1º de janeiro terá redução de 50% na frota de ônibus em Teresina

O funcionamento do transporte coletivo em Teresina será reduzido em 30% na próxima terça-feira (31) e em 50% no feriado do dia 1º de janeiro, quarta-feira.

De acordo com o gerente de planejamento da Strans, Denilson Guerra, nesses dias a frota funcionará como nos sábados, com 30% na redução, e nos domingos e demais feriados, em 50%.

“Nesse período temos uma queda significativa no uso dos transportes coletivos pela população e com esse planejamento conseguimos atender a demanda, que é muito reduzida nesses dias”, explica o gerente.

Denilson também orienta para que as pessoas observem nos Terminais de Integração os painéis da “Operação Hora Certa” com os horários das partidas dos ônibus, que devem também ser respeitados pelas empresas de ônibus.

Foto: Divulgação PMT

Da Redação