19º CASO: Idosa de 89 morre vítima de coronavírus em Teresina

Idosa de 89 anos, hipertensa e diabética. Esse é o perfil do 19º óbito provocado pelo novo coravírus em Teresina, informado nesta sexta-feira (08) pelo Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública (COE Covid-19 Teresina), da Fundação Municipal de Saúde. A mulher residia na zona Leste da cidade e estava internada em hospital particular da capital.

Na quinta-feira (07), a FMS já havia confirmado a morte de um idoso de 74 anos que estava internado no Hospital Getúlio Vargas e possuía histórico de hiperplasia prostática e afecções renais. Ele também residia na zona Leste, região da cidade com o maior número de confirmados da doença; oito ao total.

O prefeito Firmino Filho (PSDB) lamentou as mortes e alertou que os casos da Covid-19 na cidade devem continuar aumentando. “Teresina perde mais dois de seus moradores. Duas famílias choram a perda de seus entes queridos. Nós precisamos evitar esse sofrimento. Precisamos atingir o patamar de 73% de isolamento social, percentual recomendado para diminuir a disseminação do vírus. Se metade da população continuar desrespeitando essa medida e ficar circulando na cidade, esse número de casos confirmados e de óbitos vai aumentar nas próximas semanas”, disse.

A capital já possui 697 casos confirmados da doença. A coordenadora do COE Covid-19 Teresina, enfermeira Francisca Rodrigues, explicou os fatores que contribuem para os crescimentos de casos. “Tem pessoas que não estão seguindo as recomendações de prevenção. Além disso, o Ministério da Saúde recomenda a contabilização de todos os casos positivos, tanto aqueles confirmados via exame de PCR (amostra nasoorofaringe), como aqueles confirmados por meio de teste rápido e, recentemente, houve um aumento do número de laboratórios credenciados que realizam o exame”, afirmou.

Óbitos por região

Leste – 8 óbitos

Sul – 6 óbitos

Norte – 3 óbitos

Sudeste – 2 óbitos

Otávio Neto