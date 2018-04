Teresina: 15 ônibus são retirados de circulação na zona norte da cidade

Os novos ônibus usados pela empresa Consórcio Poty, que atendiam a zona Norte de Teresina, foram retirados de circulação na noite desta sexta-feira (13). Ao todo, 15 veículos equipados com ar-condicionado foram recolhidos na garagem da empresa Emvipi, localizada no bairro Santa Maria da Codipi.



Em nota, a Superintendência Municipal de Transportes Públicos de Teresina (Strans), se manifestou sobre o caso e afirmou que a situação não está ligada ao sistema de transporte público da cidade, e sim por conflitos internos da empresa Consórcio Poty.

A Strans convocou os responsáveis pela empresa para que o problema seja resolvido e a população não seja prejudicada. Ao todo, 90 ônibus atendem a região Norte da cidade. A previsão é que a situação seja regularizada no início da semana.

Confira a nota na íntegra:

A Superintendência Municipal de Transportes Públicos de Teresina (Strans) informa que, ao tomar conhecimento da retirada dos ônibus que atendem a população da zona Norte da capital, intimou os representantes do referido consórcio para que os mesmos tomassem providências para que os usuários do transporte público não ficassem prejudicados. Ao todo, 90 ônibus atendem a região Norte da cidade.

Do total, 15 foram retirados de circulação por um dos sócios do Consórcio. É importante destacar que a retirada dos veículos não foi ocasionada por problemas no sistema, mas sim pela falta de entendimento entre os sócios da empresa que operam na região. O superintendente da Strans, Carlos Daniel, ressalta que, a expectativa é de que o problema seja solucionado ainda na segunda-feira e, assim, não acarretará prejuízos aos moradores da região



Da redação