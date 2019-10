“Voltou o sentimento de Teresina andar de metrô”, diz diretor

O funcionamento do metrô de Teresina aos sábados, marcado para iniciar amanhã (26/10), fez as atenções se voltarem para o transporte ferroviário da cidade. Para o diretor da Companhia Metropolitana de Transportes do Piauí (CMTP), Paulo Martins, essa repercussão é motivada pelas melhorias implantadas no sistema e o desejo do teresinense de chegar mais rápido e pagar mais barato.

“Voltou o sentimento de Teresina andar de metrô. Temos três trens com fabricação de 2018, com ar-condicionado, conforto, segurança e muito mais rápido”, disse. Ele defende ainda que para desafogar o trânsito da Capital, o futuro deve ser de investimentos no metrô.

Diretor defende que o futuro é a integração entre ônibus e metrô em Teresina (Foto: Elias Fontenele / O DIA)

O diretor Paulo Martins revelou que está em andamento na Companhia Metropolitana e no SETUT um estudo de viabilidade da integração entre ônibus e o metrô. A primeira experiência do modelo deve acontecer no trajeto entre a Estação Boa Esperança e o centro.

“Estamos em conversa com o SETUT para a gente fazer uma experiência na Boa Esperança. A ideia é os passageiros irem até a Boa Esperança de ônibus, pegar o metrô para ir ao centro. Vamos construir uma passarela entre a estação deles e a nossa. No próximo ano isso já é possível", explicou. "Fazemos o percurso de 3,5 km em meia hora. Mas se você for de ônibus vai gastar cerca de 1 hora”.

Metrô para Altos

Paulo Martins afirmou que o governador Wellington Dias autorizou estudo de viabilidade do metrô até a cidade de Campo Maior. Mas nesse primeiro momento, a Companhia trabalha para que o sistema seja expandido para a cidade de Altos até o final do próximo ano.

“Vejo com muita viabilidade nesse momento para a cidade de Altos. Estamos com o estudo técnico, o governador autorizou fazermos uma reforma na linha para Altos, que será entorno de R$ 20 milhões. Devemos licitar a obra até junho e no final do ano queremos o metrô indo até Altos. Depois partimos para levar até Campo Maior”, disse.

Forró no Trem

Outra novidade é o retorno do Forró no Trem. Serão atividades culturais realizadas nos vagões a partir do dia 30 de novembro.

Otávio Neto