“Receber Jesus”, explica pastor sobre significado do Natal para evangélicos

O Natal, tradicionalmente comemorado por Católicos, também possui significado os para evangélicos. O pastor Avelar Vaz, da Igreja Batista Manancial, localizada no bairro Cristo Rei, em Teresina, explicou que os evangélicos reconhecem o desencontro da verdadeira data do nascimento de Cristo, mas utilizam o momento de celebrações para apresentar a mensagem bíblica para as pessoas.

“Verdadeiramente a gente aproveita essa data festiva para celebrar o nascimento de Jesus. Claro, a gente conhece a história e sabe que a data de nascimento de Jesus não está precisa na história. Para os judeus é outra data. A gente aproveita esse momento que as pessoas estão abertas para essa mensagem e traz a mensagem verdadeira”, afirmou.





O líder religioso acrescentou que os evangélicos encaram o dia 25 de dezembro como uma data simbólica e criticou a utilização comercial desse período, bem como o uso do Papai Noel. “Trazemos o verdadeiro sentido do Natal, que não é o sentido comercial, de outros personagens, outros símbolos que não representam o Natal”, disse.

Avelar Vaz recorre aos evangélicos para explicar que o verdadeiro sentido do Natal está configurado na imagem de Jesus Cristo. “O verdadeiro sentido do Natal é você se voltar para a palavra. Você receber Jesus. Se ele é o aniversariante da data, ele tem que ter toda a atenção. E devemos recebê-lo como único e suficiente salvador”, comentou

O pastor revelou que nas igrejas a data é celebrada com cantatas e apresentações infantis que ressaltam a história bíblica do nascimento de Jesus.

