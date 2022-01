“Pode demorar anos, mas vou fazer justiça”, diz irmã de chefe de cozinha morto em enchente

A irmã do chefe de cozinha João Marcelo, que morreu após ter o carro que conduzia arrastado por uma enchente no bairro Satélite , Zona Leste de Teresina, no início deste ano, visitou pela primeira vez o local da tragédia e acendeu velas em homenagem a ele nesta segunda-feira (10). Emocionada, Ana Carolina disse que o tempo pode até passar, mas que vai conseguir fazer justiça. Em publicação em uma rede social, elacriticou o descaso com situação e riscos que persistem para população.



“Hoje tive coragem de ir ao local que aconteceu a tragédia que ocasionou a morte do meu irmão João, simplesmente é um lugar abandonado, famílias em situação de risco eminente, quando chove são correntezas, inundações nas casas, situação de calamidade pública, fiquei apavorada, peço encarecidamente pra população em geral ter cuidado com o gps pois essa rua é movimentada e esse aplicativo sempre coloca o percurso por ela, pode ser que vcs um dia @prefeituradeteresina tenham dignidade e respeito pela população de Teresina!!!!”, escreveu.

Na gravação onde aparece acendendo velas, Ana Carolina diz que vai fazer justiça pela morte do irmão e cita negligência do poder público. “É João, pode demorar anos, meses, mas eu vou conseguir fazer justiça. Negligência e irresponsabilidade do poder público. Não adiantar vir querer botar culpa nos outros governos não. Não adianta esse mimimi não. Entrou, fez campanha dizendo que ia conseguir, providenciar, cadê? E o povo acreditou no senhor Dr. Pessoa, mas vamos lá, vamos em frente”, desabafou.

Na última sexta-feira (07), o O Dia também esteve no local e verificou que a situação de risco continua a mesma . Para a reportagem, o vigilante Francisco dos Santos Júnior, que salvou os cinco amigos de João Marcelo que estavam no carro, afirmou que os moradores ainda tentaram alertar o motorista sobre o perigo de passar pela Rua Urano, mas devido à forte chuva que caía no momento , o condutor não conseguiu ouvir.

A Rua Urano é um local conhecido na região por receber um grande volume de águas durante a chuva e é um dos pontos mais críticos do bairro Satélite. Moradores reclamaram ainda que além de móveis já perderam alimentos devido às enchentes.

O Portal O Dia.com revelou, com exclusividade, um vídeo que mostra o exato momento em que o carro de João é arrastado pela água e cai no grotão. As obras da galeria da zona leste, que deveria resolver o problema das enchentes na região, seguem praticamente parada e sem previsão de conclusão.

Na semana passada, a prefeitura divulgou uma lista de ruas que devem ser evitadas na capital durante as chuvas. Entre elas, está a Urano. A Superintendência das Ações Administrativas Descentralizadas Leste (SAAD Leste) informou que providenciou a limpeza e que vai instalar uma grade de proteção no local.

Sobre o acidente

O chef de cozinha João Marcelo, de 37 anos, morreu no último sábado (01) após o carro que conduzia levado por uma enxurrada na Rua Urano, no bairro Satélite, Zona Leste de Teresina. Além dele, outras cinco pessoas que estavam no carro foram salvas pelo vigilante Francisco dos Santos, que pulou nas águas.

