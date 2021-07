“ODN na Rua”: Jornal O Dia News estreia novo quadro nesta sexta-feira (11); veja

Do universo virtual para a televisão. A partir desta sexta-feira (11), o “Jornal O Dia News”, da O Dia TV (Canal 23.1) afiliada da RedeTV! no Piauí, estreia novo quadro “ODN na Rua”. Com reportagens de Lalesca Setúbal, o quadro abordará diferentes assuntos em umalinguagem adaptada das redes sociais para o jornalismo tradicional, em um formato nunca visto na televisão piauiense. Uma das ideias é convergir as mídias com auxílio da internet.



Foto: Jorge Machado/ODIA

“O quadro vai abordar diferentes assuntos como comunidade, denúncias, curiosidade, moda, esporte e muito mais. A nossa redação irá até o telespectador e trazer o que é das redes sociais para jornalismo, com a credibilidade do Sistema O Dia. Usaremos selfie do celular, câmera do cinegrafista... Será um mix, bem de convergência de mídias mesmo”, disse.

As reportagens também serão gravadas pelo celular, utilizando um dos recursos mais conhecidos da atualidade: o Instagram Stories.

“Vamos adaptar para televisão. A gente sabe da potencialidade desse recurso e como ele cativou as pessoas. Será algo jovem, diferente, único e responsável. Teremos edições diferenciadas com música, transições... Queremos estar próximos dos piauiense”, completa.

A primeira reportagem será um especial do Dia dos Namorados, que será comemorado em todo o país neste sábado (12). A população também poderá participar pelo número de WhatsApp (86) 99911-2111.

Nesta sexta-feira (11) será a estreia do quadro, mas as próximas edições serão exibidas todas as quartas-feiras, dentro do Jornal O Dia News, a partir das 13h.

Compartilhar no

Jorge Machado

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!