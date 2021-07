“O DIA RURAL” estreia neste sábado na programação da O DIA TV

Acompanhando o crescimento do agronegócio e a movimentação do campo no estado do Piauí, a O DIA TV – Canal 23.1, afiliada à RedeTV! – estreia neste sábado (3) o mais novo programa da casa: “O Dia Rural”, que vai ao ar a partir das 9h, com reprises aos domingos no mesmo horário. Apresentado pela experiente jornalista Edna Maciel, a atração terá o rigor jornalístico com histórias relevantes, sempre apuradas e apresentando todos os lados da notícia.Esse é o primeiro programa da emissora no segmento.



Foto: Jorge Machado/Portal O Dia

“Estou muito feliz por fazer parte desse projeto que vai abordar notícias do campo, do agronegócio e da agricultura familiar no Piauí. Eu já trabalhei muitos anos com a temática do rural e me sinto bem à vontade para apresentar o programa com o conhecimento necessário de como estar a situação no Estado e dos investimentos que estão sendo feitos no setor. Então, o programa vem para contribuir com todo esse desenvolvimento no Estado”, explica a jornalista.

Edna conta que essa será sua primeira experiência na apresentação de um programa do segmento, o que, na sua visão, aumenta ainda mais a responsabilidade. “O Sistema O DIA está abrindo mais uma oportunidade para eu avançar no meu trabalho. Já apresentei outros programas, mas sempre para outros segmentos dentro do jornalismo. No rural, essa será a primeira vez que irei apresentar um programa inteiro – uma atração que eu posso dizer que é minha, que eu faço parte da editoria, o que aumenta a responsabilidade. Depois de 30 anos de carreira, o Sistema O DIA está me proporcionando uma oportunidade única”, completa.

Foto: Arquivo/ODIA

As reportagens da atração serão produzidas pelo jornalista Raimundo Lima. Ele conta o que o telespectador pode esperar da novidade. “Esse setor foi o único que não teve crise durante a pandemia. A proposta do programa é levar ao telespectador o que está acontecendo no agronegócio, agricultura de subsistência, na pecuária e pesquisas ligadas ao setor para manter as pessoas informadas. Teremos diversas matérias viajando de Norte a Sul do Piauí, mostrando o que os produtores estão fazendo, como eles vivem, além de sabores e projetos de pesquisadores da Embrapa e Universidades que podem, neste programa, ter um espaço para divulgar os seus trabalhos”, disse.

No “O Dia Rural”, o telespectador ainda vai acompanhar notícias sobre o meio ambiente, receitas, pecuária, entre outros temas.

O agronegócio movimenta a economia do Estado há décadas, em especial a cultura da soja. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE) apontam que, de 2002 a 2018, o Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil cresceu em média de 2,4% ao ano. Enquanto isso, o Piauí acumulou crescimento econômico de 4,1% na média anual, subindo 11% apenas de 2017 para 2018, conforme dados do Governo do Estado.

Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!