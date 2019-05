“O Ano de 1985” e “Minha Obra-Prima” em pré-estreias nos Cinemas THE

Entram em cartaz, nos Cinemas Teresina, no Teresina Shopping, as pré-estreias dos dramas “O Ano de 1985” e “Minha Obra-Prima”. Além Dessas produções, os Cinemas Teresina trazem, nesta quinta-feira (16), uma programação eclética inclui "John Wick 3: Parabellum”, “Kardec” e “O Sol Também é uma Estrela”.

“O Ano de 1985” terá préestreia no sábado (18) às 11h. O filme inspirado pelo curta-metragem premiado de mesmo nome, conta a história de Adrian (Cory Michael Smith), um jovem que vai passar o natal com a família em sua antiga cidade no Texas durante a primeira onda de crise da AIDS. Sobrecarregado após uma tragédia indescritível em Nova York, Adrian se reconecta com seu irmão, Aidan Langford, e seu amigo de infância, Jamie Chung, enquanto luta para revelar um segredo aos pais religiosos.

No domingo, 19, às 10h30, o cartaz é “Minha Obra-Prima”, mistura de comédia e drama latino, cujo enredo mostra a história de Renzo Nervi (Luis Brandoni), que já foi um pintor bem-sucedido em Buenos Aires, mas hoje não consegue vender um único quadro. Seu amigo Arturo Silva (Guillermo Francella), negociante de obras de arte, faz o possível para valorizar os quadros de Nervi, porém a personalidade arrogante do artista não ajuda nos negócios. Um dia, um acidente inesperado proporciona aos dois uma possibilidade inédita (e ilegal) de ganharem dinheiro dentro do corrupto mercado de obras de arte.



A luta para revelar um segredo em "O Ano de 1985", no Cine Teresina 5 - Foto: Divulgação



O sucesso “John Wick 3: Parabellum” também chega aos Cinemas Teresina. Na sequência, após assassinar o chefe da máfia Santino D'Antonio (Riccardo Scamarcio) no Hotel Continental, John Wick (Keanu Reeves) passa a ser perseguido pelos membros da Alta Cúpula sob a recompensa de U$14 milhões. Agora, ele precisa unir forças com antigos parceiros que o ajudaram no passado enquanto luta por sua sobrevivência.

“Kardec” é um drama nacional que mostra a jornada de Allan Kardec (Leonardo Medeiros), nascido Hypolite Leon Denizard Rivail, desde quando trabalhava como educador em Paris até iniciar seu processo de codificação do espiritismo ao lado de sua esposa Amélie-Gabrielle Boudet (Sandra Corveloni).

A adaptação do livro “O Sol Também é uma Estrela” de Nicola Yoon também chega aos cinemas. Na história, Natasha (Yara Shahidi) é uma jovem extremamente pragmática, que apenas acredita em fatos explicados pela ciência e descarta por completo o destino. Em menos de 12 horas, a família de Natasha será deportada para Jamaica, mas antes ela vê Daniel (Charles Melton) e se apaixona subitamente.

Jornal O DiaMarco Antônio Vilarinho