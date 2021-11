“Novembro Azul deve chamar atenção para todas as doenças”, avalia urologista

No Brasil, um homem morre a cada 38 minutos devido ao câncer de próstata. O dado do Instituto Nacional do Câncer (Inca) é alarmante se não fosse trágico. Para continuar em números, 42 homens morrem por dia e 15 mil perdem a vida por ano. Por outro lado, quantas doenças afetam o público masculino nesse mesmo espaço de tempo? Esse questionamento vem ajudando o Novembro Azul, campanha reconhecida em todo o Brasil por estar voltada para a prevenção ao câncer de próstata, a ganhar novas conotações.

“O objetivo da campanha é trazer o homem para cuidar da sua saúde de forma integral. O Novembro Azul começou como uma campanha do câncer de próstata, ganhou bastante espaço com essa iniciativa, porém, é muito importante que façamos mais do que isso. A ideia é fazer o homem se preocupar não só com o câncer de próstata”, explica o urologista Luciano Couto ao pontuar que os homens realizam sete vezes menos consultas ao médico que as mulheres.

Urologista Luciano Couto - Foto: Jailson Soares / O Dia

Luciano Couto comentou que é necessário durante o mês de novembro alertar aos homens também para seus hábitos alimentares, a importância da atividades física, controle de peso, cuidado com as doenças degenerativas. Ao contrário de focar apenas nos homens acima dos 50 anos, o médico defende que o Novembro Azul aborde jovens a partir dos 25 anos.

“A saúde é uma interação do que recebemos de genética com o que nós absorvemos do meio ambiente. Dentro dessa parte que absorvemos está alimentação, a maneira de encarar o dia a dia, os hábitos de ingestão de líquido, atividade física, controle do estresse. Precisamos trabalhar a saúde de forma integral. Precisamos de um conjunto de medidas”, apontou Luciano.

O câncer de próstata

O médico urologista, contudo, reforça a importância de campanha manter os alertas para a necessidade do diagnóstico precoce do câncer de próstata. Homens acima de 50 anos devem consultar o urologista regulamente, enquanto os que apresentarem algum sintoma podem buscar o médico em qualquer idade.

“É importante o diagnóstico no momento adequado para que não peguemos um tumor já em estágio avançado. O ruim é quando fazemos o diagnóstico e não podemos mais oferecer ao paciente a alternativa de tratamento curativo. Ele vai ter que conviver e talvez vir a falecer daquele câncer”, explica.

Sintomas

95% dos tumores só apresentam sintomas em fase avançada

• dor óssea;

• dores ao urinar;

• vontade de urinar com frequência;

• presença de sangue na urina e/ou no sêmen.

Fatores de risco

• histórico familiar de câncer de próstata: pai, irmão e tio;

• raça: homens negros sofrem maior incidência deste tipo de câncer;

• obesidade.

