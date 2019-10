“Magic Day” faz a alegria de centenas de pessoas no Centro de Teresina

Crianças, jovens e adultos participaram neste sábado (12), da 5ª edição do Magic Day, desfile que reúne anualmente diversos personagens de desenhos animados, super-heróis e da literatura infantil numa grande corrente do bem. Organizado pela Rede Feminina de Combate ao Câncer do Piauí (RFCC-PI) para comemorar o Dia das Crianças em Teresina, a ação contou com a participação de mais de 2 mil voluntários que fazem a alegria de crianças que enfrentam tumores ou câncer em hospitais da capital.



Magic Day reune centenas de pessoas no Centro de Teresina. Foto: O Dia

O desfile começou às 19h30h, em frente ao Hospital Infantil Lucídio Portela, seguindo em direção ao Hospital São Marcos e finalizando o percurso em frente ao Hospital Santa Maria. Como nos anos anteriores, um helicóptero sobrevoou o local e trouxe heróis conhecidos da criançada, que em seguida escalaram as paredes do Hospital Infantil, momento que emocionou e levou sorrisos aos pacientes oncológicos e o público que compareceu ao evento.

Heróis chegam de helicoptero no Magic Day. Foto: Elias Fontenele

Voluntária desde 2012, Solange da Silva Lima, conta que todos os anos o evento traz uma emoção diferente. “Cada ano é uma emoção diferente porque todos os anos o Magic Day traz atividades diferentes. No ano passado eu estava distribuindo água, hoje estrou distribuindo creme dental para todos. Não tenho palavras para descrever a emoção de ser voluntária”, disse.

Daniele de Figueredo, mãe do Davi Emanuel, de 7 anos, acompanha filho em tratamento contra sarcoma, tipo de câncer que ataca os tecidos conjuntivos do organismo. Por causa da doença, o garoto teve que amputar o braço e esteve pela primeira vez no Magic Day.

Daniele de Figueredo se emociona ao falar do tratamento do filho. Elias Fontenele



“A sensação de estar aqui é maravilhosa. É a primeira vez que nós dois estamos vivenciamos essa magia toda e estamos adorando. Ele teve que amputar o braço e agora ele luta contra o câncer no pulmão. Esse evento é bom muito porque tira eles pelo menos um dia do ambiente hospitalar, estamos contates com tudo isso”, disse.

Silvana Silva, que é uma das organizadoras do Magic Day, disse que o evento pode ajudar no tratamento das crianças que hospitalizadas em Teresina. “O evento faz muito bem pra eles porque eles ficam na expectativa o ano todo pra que ele aconteça. Esse clima de festa melhora o sistema imunológico, melhor o tratamento, oferece qualidade de vida e entretimento para eles mesmo estando no hospital”, explicou.

Homem Aranha faz a alegria da criançada no Magic Day 2019. Foto: Elias Fontenele

O Magic Day já se consolidou no calendário de comemorações em alusão ao Dia da Criança em Teresina. Durante todo o ano, uma rede de voluntários se organiza para proporcionar uma tarde de surpresas e alegrias para criançada. Neste ano, mais de 2 mil voluntários participaram da ação. O "Magic Day" já é visto como um dos mais belos eventos com motivos infantis em Teresina.

Adriana MagalhãesJorge Machado, do Jornal O Dia