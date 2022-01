“Empreende que Vende” estreia na O DIA TV sob comando de Rachel Nogueira

A O DIA TV (Canal 23.1) acaba de ganhar um novo programa voltado para o empreendedorismo. Se você se interessa pelo tema, “Empreende que Vende” é pra você. Comandado por Rachel Nogueira, o programa estreia nesta quinta-feira (27), das 20h30 às 21h30. Nesta atração, o público vai conhecer histórias e dicas importantes do universo empreendedor.

A ideia do “Empreende que Vende” é falar de oportunidades, desafios e caminhos para quem quer virar a chave e abrir ou administrar melhor seu negócio.

O programa também vai mostrar exemplos de sucesso, que são analisados por especialistas que dão dicas em várias áreas: educação financeira, comportamento, conceitos de administração, marketing e comunicação visual de forma leve e dinâmica.

Apresentadora Rachel Nogueira. Foto: Jailson Soares/ODIA

“A ideia é a gente abordar o empreendedorismo de uma forma leve, dinâmica, trazendo empreendedores e empresários que têm um case de sucesso para mostrar para outras pessoas como eles começaram lá atrás, e que empreender vale a pena, tanto para quem está empreendendo como para a cidade, porque vai gerar emprego e renda”, disse Rachel Nogueira.

Foto: Jailson Soares/ODIA

Um dos quadros do programa será o ‘Dica do Especialista’, que vai trazer profissionais de diferentes áreas para dar dicas e informações sobre um assunto específico com o objetivo de despertar para o empreendedorismo.

“Outro quadro é o ‘Entrevista com a Estrela’, que é patrocinado pela Sedã, concessionária Mercedes Benz. E a ‘Estrela’ porque a marca é uma estrela. Nesse quadro a gente vai levar pessoas que já alcançaram seu sucesso para contar suas experiências desde o início da construção do seu negócio. Outro bem legal é ‘Mulheres Múltiplas’, que vai tratar da rotina da mulher que tem casa, filhos, marido e ainda empreendem”, completa.

Foto: Jailson Soares/ODIA

Rachel Nogueira é formada em moda e possui especialização em Consultoria de Imagem e Estilo, e começou a trabalhar aos 17 anos no ramo de vendas. “Eu sou empreendedora, nunca tirei carteira de trabalho e sempre trabalhei no ramo de vendas. Já trabalhei no ramo de tecido, já vendi produto de limpeza, lasanha e outras coisas também. Rachel Nogueira é uma pessoa que tem muito senso de humor. Amo me comunicar e, para mim, é um privilégio poder ter um espaço dentro da O DIA TV para falar sobre empreendedorismo”, conta.

O programa de estreia vai contar com cases de sucessos e com a participação do empresário Valdeci Cavalcante. “Teremos um programa recheado para as pessoas assistirem e ficarem com o gostinho de quero mais e empreender”, disse.

“É um programa que vai entrar na casa das pessoas durante a noite, acredito que é uma hora que a pessoa chegou do trabalho e está ali para despertar uma ideia para empreender, uma dica legal. A expectativa é superpositiva”, finaliza.



