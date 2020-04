“Deve ser lenta e gradual”, diz Firmino sobre reabertura do comércio

O prefeito Firmino Filho (PSDB) afirmou que deverá “ser lenta e gradual” a reabertura das atividades comerciais em Teresina. Segundo o prefeito, foi criada uma comissão que está discutindo com representantes comerciais estratégias para retomada do comércio. A declaração aconteceu durante uma reunião com vereadores por meio de videoconferência nesta terça-feira (28).



Videoconferência com vereadores de Teresina. Foto: Reprodução You Tube.

“Precisamos ter total segurança para fazer essa reabertura, que deve ser lenta e gradual”, ressaltou o chefe do executivo municipal sem estabelecer uma data.

Firmino disse também que aguarda resultados de uma pesquisa por amostragem, com testes de Covid-19, para ter uma noção de como o vírus está atuando em Teresina. Atualmente, a Capital conta com 271 casos confirmados da doença e nove óbitos.

“Todos estes dados serão essenciais para alinharmos as nossas decisões”, completou o prefeito.

O prefeito falou sobre a importância do diálogo com os vereadores. “Neste momento, precisamos nos unir para buscarmos a melhor forma de preservarmos a vida. Com as medidas certas, poderemos vencer o nosso maior inimigo. Precisamos fazer a nossa parte”, disse durante a videoconferência com os parlamentares.

Adriana MagalhãesJorge Machado com informações da PMT.