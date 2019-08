“Cada um tem seu estilo e eu lido com maturidade”, diz WD sobre o presidente

O governador Wellington Dias comentou as falas polêmicas do presidente Jair Bolsonaro durante sua visita a Parnaíba na última quarta-feira (14). Houve um acirramento na cidade com a chegada do presidente e alguns líderes políticos e autoridades chegaram a ser vaiadas.



Em seu discurso, Bolsonaro afirmou que “vai varrer a turma vermelha do Brasil” e utilizou a expressão “corruptos e comunistas” para se referir a alguns líderes. As falas foram proferidas pouco depois que o presidente foi recepcionado pelo governador Wellington Dias (PT).

Ao comentar as declarações de Bolsonaro, Dias afirmou que as falas do presidente são o que menos importam no momento. “Eu acho que tem que focar no trabalho. Cada um tem seu estilo e eu quero lidar com muita maturidade, serenidade, com muito respeito também na relação com o governo federal. Quando se pensa nos interesses do povo, essas outras coisas ficam pequenas”, disse o governador.

Ainda segundo o chefe do Executivo piauiense, a relação com o governo federal atualmente é positiva e o objetivo é continuar seguindo nesta direção

Maria Clara Estrêla