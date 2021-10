"œAcordo deveria ter sido feito em janeiro", diz Edson Melo sobre retorno dos Ã´nibus

O vereador Edson Melo (PSDB) criticou na manhã desta quinta-feira (07) o atraso da Prefeitura de Teresina em assinar o acordo com os empresários para resolver a crise do transporte público. Para ele, o executivo municipal deveria ter resolvido o impasse em janeiro deste ano.

Edson disse ainda que o sistema voltará à normalidade de forma gradativa. Segundo ele, o passageiro só vai voltar a usar o sistema quando tiver segurança que as ordens de serviços serão cumpridas, mais precisamente quando tiver certeza que não irá esperar horas para pegar um coletivo.

“Esse acordo deveria ter sido feito em janeiro. Já está com nove meses de atraso. Segundo, eu gostaria de falar como técnico e cidadão de Teresina que torce para que as coisas melhorem. Eu quero dizer que não será em um passe de mágica que o sistema voltará à normalidade. Até porque o passageiro só vai voltar a usar os ônibus quando tiver a segurança que as ordens de serviço serão cumpridas. Além disso, quando ele se deslocar para uma parada e ter a certeza que não vai esperar uma ou duas horas para o coletivo. E isso acontece gradualmente”, disse.

Ainda segundo o vereador, esse processo irá gerar custos, mas enfatizou a necessidade do aumento da oferta de ônibus na cidade para atender a demanda da população.

“Teresina já chegou a transportar cerca de 240 mil passageiros por dia e, hoje, não consegue transportar 50 mil. Então é muito baixo. Para haver equilíbrio financeiro do sistema, tem que haver uma oferta compatível com a utilização do sistema. Para que isso aconteça, os ônibus têm que ser ofertados. As linhas de integração têm que continuar, pois saíram notícias que o transporte tinha que mudar, mas eu como técnico não recomendo e acho que não funciona”, finaliza.

