WhatsApp vai revelar tudo que sabe sobre você; entenda

O WhatsApp prepara o lançamento de uma ferramenta para que o usuário baixe todas as informações sobre ele salvas pelo mensageiro. O recurso é similar ao utilizado pelo Facebook e pelo Google, empresas que notoriamente agregam grande quantidade de dados sobre os usuários. Quando entrar em funcionamento, a opção deverá deixar mais claro quais detalhes sobre o internauta são armazenados pelo serviço.

O movimento é similar ao do Instagram, que também corre para se adequar à nova lei de proteção de dados na União Europeia. A medida entra em vigor no dia 25 de maio. O recurso, que deve chegar nas próximas semanas, foi descoberto por meio da central de dúvidas do aplicativo de chat.

Por que o WhatsApp decidiu mudar?

O mensageiro corre com mudanças que o deixem adequado ao GDPR – sigla para General Data Protection Regulation, ou Regulamento Geral de Proteção de Dados". Uma das novidades está na idade mínima, que passou para 16 anos na Europa. Ela permanece em 13 anos no restante do mundo. Só no Brasil, o serviço tem mais de 120 milhões de usuários.

A nova ferramenta, chamada "Request Account Info" ("Solicitar informações da conta", em tradução livre), vem para dar mais transparência sobre como os dados pessoais são utilizados online, uma das exigências da GDPR.

Quem pode pedir o arquivo com os dados?

Todos os usuários. O WhatsApp vai liberar a função para todos os países e sistemas em que o mensageiro está disponível. O recurso será lançado em uma próxima versão do app, prevista para as próximas semanas.





Página de FAQ do WhatsApp sobre nova ferramenta de requisição de dados. Foto: Reprodução/WhatsApp

Quais dados são entregues pelo WhatsApp?

A função permitirá solicitar e exportar um relatório das informações e configurações da conta no WhatsApp. A empresa citou como exemplos a foto de perfil e nomes dos grupos. O relatório não incluirá as mensagens, cujo conteúdo deve ser recuperado por meio do backup com Google Drive ou exportando o chat por email.

Onde será possível pedir o arquivo de dados?

Para ver a ferramenta, o usuário deverá acessar as configurações gerais do WhatsApp e entrar no menu "Conta", onde constará a opção "Solicitar informações da conta". Em seguida, bastará um toque em "Solicitar relatório". A tela será atualizada, passando a exibir a mensagem "solicitação enviada".

Quanto tempo leva para o arquivo ficar pronto?

O relatório demora aproximadamente três dias para ficar pronto. Enquanto a solicitação estiver pendente, ações como excluir a conta, alterar o número do telefone, mudar de dispositivo ou fazer um novo registro cancelarão o pedido. Se a solicitação for cancelada, o usuário poderá pedir o relatório novamente. Contudo, o WhatsApp não permite que o próprio usuário cancele o relatório de informações.

Como fazer o download do relatório?

Quando o relatório estiver pronto, o aplicativo exibirá uma notificação no celular dizendo algo como "O relatório de informações da sua conta está pronto para download". A tela do recurso informará em quanto tempo o usuário deverá baixar o relatório antes que ele seja excluído dos servidores do WhatsApp, o que foi indicado na FAQ como "aproximadamente algumas semanas".

Após este período, o usuário deverá entrar nas configurações, acessar o menu "Conta", tocar em "Solicitar informações da conta" e, então, dar um toque em "Fazer download do relatório". O arquivo será baixado no celular no formato ZIP, no qual será incluso um arquivo HTML para visualização fácil e um JSON para transferência para outros apps.

Depois que o arquivo for baixado, o usuário terá que tocar em "Exportar relatório" e então selecionar um dos aplicativos externos que aparecerem na bandeja de compartilhamento, como o Gmail ou o Chrome, por exemplo.

É preciso pagar para receber o arquivo?

Nenhuma taxa é cobrada para receber o arquivo. Após fazer o download do relatório, o usuário poderá exclui-lo permanentemente do smarphone, sem que nenhuma informação da conta seja alterada.

