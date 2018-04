WhatsApp vai ganhar etiquetas para facilitar a organização de mensagens

Embora a ferramenta de marcação de mensagens do WhatsApp, representada pelo botão em formato de estrela, seja uma solução útil para salvar conteúdos importantes compartilhados no mensageiro, ela pode se tornar muito confusa à medida em que uma quantidade enorme de conversas é guardada em um único local.

Em uma possível substituição a esta função, o WhatsApp adicionou uma nova guia em seu site de ajuda que explica com detalhes uma função chamada "Etiquetas". Assim que a nova atualização com a novidade for liberada, a opção estará disponível ao pressionar por alguns segundos uma mensagem; então, menu localizado na parte superior, junto aos recursos "responder", "encaminhar" e "compartilhar", aparecerá.

Nele, o usuário poderá criar até 20 etiquetas diferentes e organizar as conversas mais importantes por categorias, assuntos ou palavras-chave definidos pelo próprio usuário, de forma a garantir mais rapidez, praticidade e conveniência ao navegar pelas mensagens salvas no aplicativo móvel.

Umas vez armazenadas, as mensagens podem ser encontradas por meio da ferramenta de busca, bastando iniciar a procura com o "#" seguido do nome da etiqueta desejada. Além disso, um índice completo com todas as etiquetas adicionadas à conversa também poderá ser acessado a partir do toque na foto do conteúdo ou ícone de grupo.

O WhatsApp ainda não informou quando o novo sistema de etiquetas será implementado no app, mas o mais provável é que a atualização seja liberada de forma gradual nas próximas semanas.

Terra